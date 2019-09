DLRG-Meisterschaft im Oktober abgesagt

Hannover

Wegen des baulichen schlechten Zustandes des Stadionbades verliert Hannover im Oktober eine zweite Sport-Großveranstaltung: Die Deutsche Mehrkampf-Meisterschaft der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) muss ins westfälische Hagen verlegt werden. Ursprünglich war die Veranstaltung mit etwa 1400 Teilnehmern vom 10. bis 13. Oktober im Stadionbad geplant. „Wir haben entschieden, dass das Stadionbad unter diesen Umständen nicht geeignet ist für unsere Veranstaltung“, so Marin Holzhause, der Vize-Sprecher des DLRG-Bundesverbandes. Schon abgesagt wurde die erste Champions-League-Partie der Wasserballer von Waspo 98, die am 9.Oktober gegen Budapest spielen.

Bad aktuell dicht, ab 7.Oktober können Vereine wieder rein

Seit kurzem wird das Seitenportal im Stadionbad mit Gerüsten eingedeckt und mit Fangnetzen ausgestattet. Gutachterlich war herausgekommen, dass sämtliche Fensterscheiben ausgewechselt werden müssen, eventuell muss die Stadt auch die komplette Fassade austauschen. Was nötig ist, lässt die Stadt gerade ermitteln – und sichert die marode Seite bis zur Sanierung ab. Das Bad hat aktuell geschlossen, für Vereine öffnet es ab dem 7.Oktober, Schulen können das Gebäude nach den Herbstferien wieder besuchen. Anfang November ist es dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Wegen der Absicherungsmaßnahmen hatte die Stadt die Freibadesaison in der List und in Ricklingen verlängert, die nun am kommenden Sonntag endet.

DLRG will trotz der Absage an Hannover festhalten

„Die Absage der Meisterschaft der Rettungsschwimmer ist leider unausweichlich, wir bedauern das sehr. Wir freuen uns aber, dass die DLRG einen Ersatzort gefunden hat“, so Stadtsprecher Udo Möller. Die DLRG wird die Meisterschaft nun auf zwei Tage reduzieren, da das Schwimmbad in Halle nur Sonnabend und Sonntag zur Verfügung stehe. „Welche Auswirkungen das auf die Teilnehmerzahl hat, können wir noch nicht sagen“, äußerte Martin Holzhause weiter. Man sei schon vor zwei Jahren in Hagen gewesen und dort gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem möchte die DLRG am Standort Hannover festhalten –vertraglich geeinigt hatten sich Stadt und Rettungsschwimmer auf einen Dreijahresvertrag. „Wir möchten die Meisterschaft in Hannover gerne fest etablieren.“ Bei Vertragsunterzeichnung sei man von einem vernünftigen Zustand des Bades ausgegangen, so Holzhause. Wie auch die Stadt, die von der Grundsanierung der Glasfassade selber erst seit wenigen Wochen Kenntnis hat, wie sie Sportausschuss Anfang September berichtete.

