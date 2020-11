Marktkirchen-Prozess: Und was würde Luther zum Fliegen-Fenster sagen?

Hannover

Barfuß, in ein weißes Gewandt gekleidet und umschwirrt von dicken Fliegen soll der berühmte Reformator künftig vom neuen Fenster aus auf die Gemeinde und die Besucher der Marktkirche schauen. Martin Luther ist ein zentrales Element des Werkes des Künstlers Markus Lüpertz, das künftig das südliche Seitenschiff des Gotteshauses schmücken soll. Und um Luther und seine Rolle in der Sache wurde jetzt auch vor dem Landgericht gestritten.

Georg Bissen, Stiefsohn des Architekten Dieter Oesterlen, will das Fenster verhindern, das Altkanzler Gerhard Schröder der Gemeinde schenken möchte. Er befürchtet, dass die Gesamtatmosphäre der Kirche zerstört wird, für deren Wiederaufbau Oesterlen nach dem Zweiten Weltkrieg zuständig war. Bissen beruft sich auf das Urheberrecht. Die Gemeinde führt das Selbstbestimmungsrecht der Kirche und die Religionsfreiheit ins Feld. Es geht also um viel – und der Fensterstreit hat Signalwirkung über die Marktkirche hinaus.

Kirche sieht ihr Selbstbestimmungsrecht in Gefahr

Ohne Luther lässt sich die Sache kaum beurteilen. Er hat als Reformator die evangelische Kirche in Deutschland geprägt. Das Fenster war als etwas verspätetes Geschenk zum großen Reformationsjubiläum 2017 gedacht, deshalb will Lüpertz Luther auch groß auf dem Fenster abbilden. Mit dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche stehe „ein hohes religiöses Gut zur Disposition“, betonte Regionalbischöfin Petra Bahr, die die Gemeinde als Expertin im Prozess unterstützte. „Fenster können predigen“, sagte sie. Diese Position habe auch Martin Luther vertreten.

In Sorge: Regionalbischöfin Petra Bahr sieht das Selbstbestimmungsrecht der Kirche in Gefahr. Quelle: Alexander Körner

Kirchenfenster hätten die Aufgabe, „die religiöse Andacht zu befördern“. Kirchen seien „keine Museen“. Die Idee, das Lüpertz-Fenster in der Marktkirche zu installieren, steht für Bahr „für den gelebten Glauben der aktuellen Religion“.

Gemeinde zu unkritisch im Umgang mit Luthers Judenhass ?

Bissens Anwalt Frank Meier kritisierte, dass sich die Gemeinde offenbar nicht mit Luthers Antisemitismus auseinandergesetzt habe, als sie sich für das Fenster und seine Motive entschied. Zumindest habe es in Veröffentlichungen dazu „keinerlei Hinweise“ gegeben, dass „ Luther auch kritisch gesehen werden kann“. Dieser habe „ein problematisches Verhältnis zum Judentum“ gehabt.

Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann verwies jedoch auf Diskussionsrunden, bei denen darüber gesprochen worden sei. Auch in Gesprächen mit dem Künstler Lüpertz sei das Thema gewesen. Es sei allerdings schriftlich „nicht alles festgehalten“ worden, räumte sie ein. Bei der Gestaltung habe das Thema jedoch „eine Rolle“ gespielt.

Marktkirche : Schlichte Fenster „nur eine Notverglasung “

Anfang des 20. Jahrhunderts sei Luther noch als „heroische Gestalt“ gezeigt und verehrt worden. Dafür stehe auch das Luther-Denkmal neben dem Portal der Marktkirche. Die Motive, die Lüpertz gewählt habe, zeigten jedoch einen anderen, zweifelnden Luther. „Er war ein Mensch, der sich auseinandergesetzt hat, kein Rechthaber“, erklärte Kreisel-Liebermann. Die Fliegen beispielsweise seien „ein Symbol für die Angst“.

Die aktuell schlichten Fenster in der Marktkirche bezeichnete die Pastorin als „ Notverglasung“ nach dem Zweiten Weltkrieg. Zur Tradition von gotischen Kirchen passe das eigentlich nicht. Auch die Reformation im Geiste Luthers „wäre nie ohne Bilder verbreitet worden“, sagte Kreisel-Liebermann. Für Regionalbischöfin Bahr sind farbige Kirchenfenster „typisch für den norddeutschen Raum“.

Erst 2064 liefe Oesterlens Urheberrecht aus

Dass die Marktkirche erst jetzt wieder ein neues, farbiges Kirchenfenster bekommen soll, liegt laut Kirchenvorstand Reinhard Scheibe daran, dass die Gemeinde dafür bisher „kein Geld“ gehabt habe. Das Geschenk von Altkanzler Schröder im Wert von rund 150.000 Euro sei ein „glücklicher Umstand“. Scheibe hofft „auf weitere Spenden, damit wir noch mehr machen können als dieses Fenster“.

Fenster-Gegner: Oesterlen-Erbe Georg Bissen will, dass der Eindruck der Kirche schlicht bleibt. Quelle: Samantha Franson

Dass es sich bei den Fenstern um eine „ Notverglasung“ handele, bestritt Oesterlen-Erbe Bissen vehement. Diese seien „eine sehr bewusste Entscheidung“ gewesen. Die Fenster seien „wichtig für die Gesamtatmosphäre, die Oesterlen geschaffen hat“.

Sein Urteil will Richter Florian Wildhagen am 14. Dezember fällen. Wie auch immer die Entscheidung ausfallen sollte: Spätestens im Jahr 2064 könnte das Lüpertz-Fenster, das bereits produziert wird, in jedem Fall installiert werden. Das Urheberrecht schützt das Werk Oesterlens nur bis 70 Jahre nach dessen Tod. Solange will die Gemeinde allerdings nicht warten.

Von Christian Bohnenkamp