Ertrunken, verdurstet, erhängt: Auf der Flucht haben in den vergangenen 25 Jahren 35.597 Menschen ihr Leben gelassen. Die Zahl der Opfer wird von Netzwerk "United for intercultural action" fortgeschrieben, basierend auf Zeitungsberichten und Behördenmeldungen. „Nennt Ihre Namen“, hat am Samstag die Seebrücke Hannover gefordert. Anlass war der internationalen Tages der Geflüchteten.

Vor und in der Marktkirche gab es Aktionen zur Todesfalle Flucht auf dem Weg nach Europa, in Lagern, bei der Abschiebung oder wieder gestrandet im Herkunftsland. Mit einer Menschenkette draußen wollte die Seebrücke ein Zeichen gegen das anhaltende Sterben im Mittelmeer setzen. „Die EU macht sich aktiv mitschuldig an der seit Jahren anhaltenden humanitären Krise“, erklärten die Initiatoren. Unter anderem würde die private Seenotrettung seit Jahren kriminalisiert und so an ihrer Arbeit gehindert.

„Ich habe selbst in einem freiwilligen Einsatz 2019 auf Lesbos Flüchtlingen zu helfen versucht“, sagte Carlos Kuhlmann (27), der mit einem Plakat vor der Kirche stand. Anni (17) hatte sich in einiger Distanz und trotz der fast sommerlicher Hitze auf den Boden gehockt. „Viele Menschen realisieren gar nicht, wie schlecht es den Menschen vor und auf der Flucht geht“, meinte sie.

Zur Galerie Zum Internationalen Tag der Geflüchteten gab es Aktionen vor und in der Marktkirche –Menschenkette und Mahndacht.

Momente des Innehaltens waren in der kühlen Kirche möglich. Stadtkirchenverband, Niedersächsischer Flüchtlingsrat, der Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit sowie das Vaudeville Theater aus Hannover luden zu Musik, Videos, Theater, Gebet und Meditation ein.

„Eine gute Aktion“, so Agnes Hasenjäger. Die 70-Jährige kritisiert, dass Deutschland aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln nur 900 Menschen aufnehmen will – neben den kranken Minderjährigen auch enge Angehörige. „Viel mehr hätten bei uns Platz.“ Die Zahl sei „lächerlich“.

Integrationsarbeit erschwert

Zum Weltflüchtlingstag erinnerte auch Resa Deilami, Leiter der Koordinierungsstelle für Integration der Region Hannover, an die Situation von Menschen mit Fluchterfahrung: „Das Thema ist nicht verschwunden – im Gegenteil.“ Abstandsregelungen und Kontakteinschränkungen in Corona-Krisenzeiten erschwerten die Integrationsarbeit.

Rund 16.600 Menschen mit Flüchtlings- oder asylrechtlichem Status leben allein im Umland Hannovers. Die Region bezuschusst seit 2009 jedes Jahr gemeinnützige Vorhaben mit jeweils 150.000 Euro. Unter dem Motto „Zukunft kennt keine Herkunft“ fördert sie Projekte, die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zusammenbringen. Die Antragsfrist ist in diesem Jahr verlängert – auf den 31. August.

