Marktkirche darf umstrittenes Fliegen-Fenster von Künstler Lüpertz einbauen

Celle/Hannover

Im Streit um das neue Fenster der Marktkirche ist es vor dem Oberlandesgericht Celle zu einer überraschenden Lösung gekommen: Die Marktkirchengemeinde darf das sogenannte Reformationsfenster einbauen. Im Gegenzug verpflichtet sie sich, ein Schild in der Nähe des Fensters zu installieren, das an die Leistung des Nachkriegsarchitekten Dieter Oesterlen erinnert.

Oesterlen-Erbe aus Tokio hatte geklagt

Dessen Urheberrechtserbe, der in Tokio lebende Jurist Georg Bissen, hatte mit einer Klage versucht, den Einbau des Fensters zu verhindern. Der Entwurf des Künstlers Markus Lüpertz zeigt neben einer Luther-Figur auch fünf dicke Fliegen. In erster Instanz war Bissen mit seiner Klage vor dem Landgericht Hannover gescheitert.

Richter Matthias Wiese deutete in Celle an, dass er dem Urteil aus Hannover im Grundsatz wohl zustimmen würde – und schlug die Vergleichslösung vor, der Kirchenvorstand und auch Bissen schließlich zustimmten. Der Einbau des schon fertig produzierten Fensters soll nun im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Er sei nach wie vor der Meinung, dass das Fenster die Schlichtheit des Kirchenraumes zerstöre, sagte Bissen: „Ich bin aber realistisch genug zu sehen, was möglich ist und was nicht.“ Die Lösung mit dem Schild sei ein „Trostpflaster“ für ihn. Die Hinweistafel, die der Kirchenvorstand aufstellen muss, erinnert an Oesterlens Aufbauleistung und erklärt, dass das Lüpertz-Fenster nachträglich eingefügt wurde und mit der Schlichtheit des Innenraums der Kirche kontrastiere.

Marktkirchenpastor Marc Blessing sprach von einer „weisen Lösung“. Auch Martin Germeroth, Vorsitzender des Kirchenvorstands, zeigte sich erleichtert. Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf begrüßte die Lösung ebenfalls: „Das Kunstwerk ist für die ganze Stadt ein Gewinn“, sagte sie. „Es ist großartig, dass das Fenster jetzt eingesetzt werden kann.“

Mehr in Kürze.

Von Simon Benne