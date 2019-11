Markthalle: Hannover bekommt sein dänisches Smörrebröd

Hannover

Ein echtes Smörrebröd muss so dick belegt sein, dass man das Brot unter dem Belag nicht mehr sieht, weiß der gebürtige Däne Rasmus Christoffersen. In seiner Heimat ist die Spezialität das beliebteste Mittagessen der arbeitenden Bevölkerung. Und davon kann sich bald auch Hannover eine Scheibe abschneiden: Gemeinsam mit Geschäftspartnerin Isabel Lardin Diez eröffnet er demnächst in der Markthalle einen dänischen Smörrebröd-Stand namens Aelling.

„Uns ist aufgefallen, dass es in der Markthalle vor allem asiatische und italienische Küche gibt“, so Diez. Echtes dänisches Smörrebröd sei dagegen in ganz Hannover eine Neuheit. Doch was ist Smörrebröd eigentlich? Kurz gesagt ein reich belegtes Butterbrot. Doch diese Kurzbeschreibung werde dem nordischen Klassiker nicht gerecht, finden die beiden Aelling-Gründer. „Das Smörrebröd ist mindestens zwei Niveaus darüber“, sagt Christoffersen mit deutlich dänischem Akzent.

Eigenes Roggenbrot, dick belegt

Dem wollen die beiden auch gerecht werden: Ihr Roggenbrot wird in einer Bäckerei Hannover für Aelling gebacken, oben drauf kommen hochwertige kalte und warme sowie saisonal wechselnde Beläge für Veganer oder Fleisch- und Fischesser: Unter anderem Heringsfilet, Kartoffeln, Krabben, Ei, Braten und hausgemachter Zitronenmayonnaise. Das Ganze wird so hoch geschichtet, dass es traditionell mit Messer und Gabel gegessen wird. Die Preise reichen von etwa 3,50 bis 7 Euro.

Für Fans von Süßem haben die beiden Gründer dänische Zimtschnecken mit der Bäckerei ihres Vertrauens entwickelt. Darüber hinaus werden am Aelling-Stand vor der Fensterfront zum alten Rathaus auch Salate, Frühstück (darunter ein Bananenbrot mit dänischer Schokolade) und für die langen Abende in der Markthalle dänische Tapas angeboten.

Eröffnung in einer Woche

Derzeit wird der ehemalige Stand 11 – dort war zuvor der die Cocktailbar „Unschlagbar“ beheimatet – noch renoviert. Doch lange muss Hannover nicht mehr auf sein dick belegtes Smörrebröd warten: Die Eröffnung ist für Freitag, 22. November, geplant.

Von Simon Polreich