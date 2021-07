Hannover

Die Innenstadt Hannovers ist zum Raum für Experimente geworden. An der Marktkirche sowie am Köbelinger Markt hat die Stadt Parkplätze und Straßen gesperrt, um auf den Flächen auszuprobieren, wie die Innenstadt der Zukunft aussehen könnte. Händler der Markthalle sehen diese allerdings zurzeit ziemlich verdüstert. Sie beklagen Rückgänge ihrer Umsätze und sehen Arbeitsplätze in Gefahr.

Am Wochenende haben sich deshalb einige der Gewerbetreibenden aus dem Bauch Hannovers mit einer Botschaft an Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gewandt. Im sozialen Netzwerk Facebook forderten sie diesen auf, die seit Ende Juni geltenden Sperrungen zu beenden. Unterschrieben haben den Aufruf unter anderem der italienische Feinkosthändler Angelo Masala sowie die Betreiber von Meyers Käsespezialitäten, Mama‘s Wild- und Geflügelspezialitäten und des Tapas-Stands El Torito.

Innenstadt-Sperrungen: Händler sehen Arbeitsplätze in Gefahr

„Ein Großteil unserer geschätzten Kunden kommt von weit her und reist mit dem Auto und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Sie werden nun einfach nicht mehr kommen und eher zu Einkaufszentren am Stadtrand mit großen Parkmöglichkeiten gehen“, warnen die Gastronomen und Händler. Die Sperrung für die Autos wirke sich auf die Umsätze aus und bringe Arbeitsplätze in Gefahr. Sie hätte „zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können“, heißt es in der Erklärung.

Nach einer Reihe von beispiellosen Lockdowns habe Onay „unerwartet und plötzlich die Hauptverkehrsadern und Parkplätze für die Markthalle in der Innenstadt gesperrt“. Der OB solle die Sperrung für die Autos aufheben und beim Wiederaufbau für die Zukunft helfen anstatt „noch mehr Steine in den Weg zu legen“, so die deutliche Kritik.

Markthallen-Verwalter wirft OB Onay „Gutsherrenart“ vor

Markthallen-Verwalter Gerhard Schacht ärgert vor allem die Sperrung des Köbelinger Marktes, der besonders gerne von Kunden der Markthalle zum Parken genutzt werde. Zuletzt habe er dort „nur vereinzelt Menschen beobachtet“. Die Stadt hatte den Platz zunächst intensiv für Aktionen genutzt. Dann räumte sie die Fläche, damit andere Nutzer diese bespielen können.

Einige Zeit passierte deutlich weniger als zuvor. In den kommenden Tagen will jedoch der Bund Deutscher Architekten (BDA) zumindest einen Teil des Platzes für Aktionen nutzen. Die „Experimentierräume“, wie die Stadt das Projekt nennt, sollen noch bis zum 1. August gehen. Weitere Aktionen und auch Sperrungen sind vom 30. August bis 12. September rund um die Oper geplant.

Laut Schacht hatte sich nach dem Lockdown die Zahl der Besucher in der Markthalle zuletzt wieder erholt. Üblicherweise kämen pro Tag zwischen 5000 und 9000. Mit den Sperrungen sei diese Zahl jedoch „um rund ein Drittel eingebrochen“. Die Stadt habe er gebeten, für die Kunden der Markthalle zumindest einen Teil der Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Er habe von dieser jedoch „keine Antwort erhalten“. Schacht wirft Onay vor, „nach Gutsherrenart“ die autofreie Innenstadt durchsetzen zu wollen.

Onay: Viele freie Plätze im Parkhaus Markthalle

Der Oberbürgermeister verweist auf das „Riesenparkhaus direkt nebenan, in dem es viele freie Plätze gibt“. Es ist sogar nach der Markthalle benannt. Zudem stünden Parkplätze hinter der Markthalle weiterhin zur Verfügung. „Ich gehe selbst gerne in die Markthalle. Und mein subjektiver Eindruck ist, dass diese weiterhin sehr gut besucht ist“. Dennoch könne er verstehen, dass es „gewisse Sorgen“ gebe. Er wolle „weiterhin das Gespräch suchen“. Der Innenstadtdialog lebe von kontroversen Diskussionen. Er habe bisher „viel Zuspruch, aber auch Skepsis“ erlebt.

In der Diskussion ist der Köbelinger Markt allerdings schon länger. Die Politik hat längst eine Bebauung des Platzes beschlossen. Das alte Bürgeramt sollte schon abgerissen werden, stattdessen sollen Wohnungen entstehen. Aktuell benötigt die Stadt das Gebäude allerdings noch für einige Abteilungen ihrer Verwaltung.

Von Christian Bohnenkamp