Nun also doch: Mario Barth und sein Management haben den für den 8. Dezmeber angesetzten Auftritt des Komikers in Hannovers ZAG-Arena kurzfristig verschoben. Der neue Termin der bereits einmal verschobenen Veranstaltung der „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“-Tournee ist der 7. April 2022.

„Es wäre voll geworden, wie eigentlich immer bei Mario Barth“, sagt Nico Röger von Hannover Concerts (HC): „Aber für den Besucher wäre es wahrscheinlich kein großer Spaß gewesen, mit Maske und allem.“ Eine Verschiebung war erwartbar, kam nun allerdings erst am Vortag. Am selben Tag wurde ebenfalls bekannt, dass das Weihnachtsprogramm „Alle Jahre wieder“ von Katharina, Anna und Nellie Thalbach am Freitag im Theater am Aegi auf einen noch unbekannten Termin verlegt wird.

Karten können zurückgegeben werden

Auch wenn eine so kurzfristige Verlegung insbesondere für Fans, die von weiter her anreisen, ärgerlich ist: Örtliche Veranstalter können solche Entscheidungen nicht ohne weiteres und erst recht nicht ohne Absprache mit Künstler und Management treffen; sonst drohen Regressforderungen.

Karten für Mario Barth behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen wieder zurückgegeben werden oder unter www.s-promotion.de kostenlos in einen anderen Termin der Tour getauscht werden.

Von Stefan Gohlisch