Marihuana in Kartons und 70 Gramm Koks: Polizei durchsucht Wohnungen in Hannover und Hemmingen

Hannover

Großer Drogenfund im Bereich Hannover und Hildesheim: Die Polizei hat in einem Übersee-Container in Pattensen mehrere Umzugskartons mit Marihuana, Ecstasy-Tabletten und Zubehör für eine Indoor-Plantage zur Produktion von Cannabis entdeckt. Ein 49-Jähriger aus Hemmingen wurde festgenommen. Außerdem durchsuchten Beamte seine Wohnung und die eines 39-Jährigen in Hannover.

Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilte, war am Donnerstag einer Zivilstreife der Polizei Hildesheim in Pattensen ein geparkter Kleintransporter aufgefallen. Zwei Männer luden aus dem Fahrzeug verschiedene Gegenstände in einen Übersee-Container.

Illegale Böller entdeckt

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten auf der Ladefläche des Transporters eine Kiste mit verbotenen Böllern aus Italien, Tschechien, Polen und der Slowakei fest. In dem offenen Container befanden sich weitere Feuerwerkskörper.

Ein intensiver Marihuana-Geruch, der aus dem Container drang, machte die Polizisten zudem stutzig. Bei einer Durchsuchung entdeckten die Beamten mehrere Umzugskartons mit Marihuana, eine größere Anzahl Ecstasy-Tabletten, Zubehör für eine Indoor-Plantage und eine Schreckschusspistole.

Verdächtiger wegen Drogen im Visier

Die Streife traf dort auf den 49-Jährigen aus Hemmingen. Eine Überprüfung bei der Polizei in Hannover ergab, dass gegen ihn bereits Ermittlungen wegen des Verdachts des Anbaus und Handels mit Betäubungsmitteln läuft. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und zur Dienststelle nach Hildesheim gebracht.

Das Verfahren gegen den 49-Jährigen richtet sich auch gegen einen 39-jährigen Hannoveraner. Beide stehen in Verdacht, im Bereich Elze (Kreis Hildesheim) illegal Cannabis anzubauen. Sowohl dort als auch die Wohnungen der Beschuldigten in Hemmingen und Hannover wurden auf richterliche Anordnung durchsucht.

Cannabis-Plantage ausgehoben

In Elze stießen die Ermittler auf eine professionell ausgestattete Cannabis-Plantage und mehrere Hundert Marihuana-Pflanzen, von denen zwei Drittel in voller Blüte standen. In den Wohnungen wurden neben Drogen auch Datenträger beschlagnahmt.

Bei den Razzien wurden insgesamt fünf Umzugskartons mit Marihuana und etwa 70 Gramm Kokain sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Beamten 400 Gramm Ecstasy-Tabletten, rund 1300 LSD-Trips und ungefähr 450 Marihuana-Pflanzen sowie Zubehör und Flüssigkeiten für den Betrieb einer Cannabis-Plantage.

Der 49-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Von Britta Mahrholz