„Maredo“ schließt 13 Restaurants – Hannover bleibt

Hannover

Endlich fließt das Kurzarbeitergeld für die „Maredo-Mitarbeiter“. „Wir haben jetzt Geld für April erhalten“, sagt ein Angestellter der insolventen Restaurantkette. Ein Firmensprecher erklärt die späte Auszahlung: „Die Abrechnung des Kurzarbeitergeldes gegenüber der Bundesagentur für Arbeit erfolgt zum Ende des abgelaufenen Monats.“ Dann müsse der Insolvenzverwalter den Eingang der Zahlungen abwarten.

Bei „ Maredo“ in der Georgstraße arbeiten etwa 40 Beschäftigte. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Beschränkungen haben dem Unternehmen (rund 900 Beschäftigte) den Todesstoß versetzt. Jetzt sucht Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis nach einem neuen Investor. „Im Vordergrund steht jetzt erstmal die Öffnung der Restaurants“, sagt der Firmensprecher.

Anzeige

13 Maredo-Restaurants müssen schließen

Klar ist, dass 13 Filialen von 35 in Deutschland und Österreich nicht mehr öffnen werden. Das Restaurant in der Georgstraße sei nicht darunter, sagt der Maredo-Sprecher. Sobald die Maredo-Filialen wieder geöffnet haben werden, erhalten die Mitarbeiter Insolvenzausfallgeld durch die Bundesagentur für Arbeit. Dies wird bis zu der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und maximal für drei Monate der Fall sein.

Weitere NP+ Artikel

Mitarbeiter beklagen Lohnausfälle

Allerdings beklagen die Mitarbeiter bereits jetzt Lohnausfälle. So gibt es für den Zeitraum vom 1. bis 18. März kein Kurzarbeitergeld. In diesem Zeitraum wurde noch regulär gearbeitet. Kurzarbeitergeld stehe den Beschäftigten erst ab 19. März zu. Allerdings soll das Personal Anfang April nur geringe Abschlagszahlungen von maximal 200 Euro erhalten haben. Das Unternehmen teilte dazu mit: „Bei Maredo wurde das Kurzarbeitergeld anteilig für den März am 16. April für die Mitarbeiter ausgezahlt.“ In Einzelfällen sei es zu verspäteten Auszahlungen gekommen, weil Nachberechnungen nötig waren.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Personal, das zum Zeitpunkt der Insolvenzantragsstellung gekündigt war, hätte keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Zur Zahl der gekündigten Mitarbeiter machte das Unternehmen keine Angaben. Schätzungen zufolge dürfte die Zahl der gekündigten Angestellten im unteren dreistelligen Bereich liegen.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel