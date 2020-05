„Maredo“ ist insolvent – Mitarbeiter warten noch auf Lohn

Hannover

Das „ Maredo“-Restaurant in der Georgstraße (Mitte) wird trotz Lockerung der Beschränkungsverbote vorerst nicht öffnen. „Die Maredo Gaststätten GmbH befindet sich in einem vorläufigen Regelinsolvenzverfahren, nachdem die Geschäftsführung den Antrag auf Eigenverwaltung zurückgezogen hatte“, teilte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Am 15. April sei ein Insolvenzverwalter bestellt worden.

Ein Maredo-Mitarbeiter aus Hannover hatte die NP informiert, dass noch Löhne ausstehen. „Aber es gibt keine Informationen“, so der Beschäftigte. Er habe das Gefühl, dass die etwa 40 Angestellten hingehalten würden. Die Kollegen plagten mittlerweile Existenzsorgen. Manch einer wisse nicht mehr, wie er seine Miete noch zahlen solle. Bislang warte man vergeblich auf das Kurzarbeitergeld für April, hieß es am Dienstag.

Die Unternehmenssprecherin erklärte dazu: Am 19. März sei das Kurzarbeitergeld beantragt worden. Auf Grund der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens müsse die Bundesagentur für Arbeit sofort für die Löhne aufkommen. Man könne sich die Zahlungsverspätung nur mit dem Antragsstau bei der Bundesagentur erklären. Der Insolvenzverwalter werde die Löhne erst zahlen, wenn die Behörde das Kurzarbeitergeld auf die Konten überwiesen habe.

Mitarbeiter warten noch auf Löhne

Auf ihre Bezahlung für die Zeit vom 1. bis zum 18. März werden die Servicekräfte und Köche wohl noch länger warten müssen. „Letztlich sind die Lohn- und Gehaltsforderungen der Mitarbeiter für diesen Zeitraum eine Insolvenzforderung, die beim Insolvenzverwalter nach Eröffnung des Verfahrens (...) angemeldet werden muss“, teilte die Sprecherin mit. Das habe man den Mitarbeitern auch mitgeteilt. Da bis zum 18. März noch gearbeitet worden sei, könne es dafür kein Kurzarbeitergeld geben.

Die gute Nachricht: Das Steakhouse in der Georgstraße gehört zu den Maredo-Filialen, die fortbestehen sollen. Dieses Restaurant soll demnächst wieder für die Kunden da sein. Aber: „Aufgrund der aktuellen Situation ist eine stufenweise Öffnung der Restaurants nicht möglich“, erklärte die Unternehmenssprecherin. Derzeit suchten Geschäftsführer und Insolvenzverwalter nach einem neuen Investor, um den „bestmöglichen Erhalt der Arbeitsplätze“ zu gewährleisten.

Beispielloser Umsatzrückgang

Sobald die Maredo-Filialen wieder geöffnet haben werden, erhalten die Mitarbeiter Insolvenzausfallgeld durch die Bundesagentur für Arbeit. Dies wird bis zu der Eröffnung des Insolvenzverfahrens und maximal für eine Dauer von drei Monaten der Fall sein.

Die Restaurant-Kette (35 Filialen in Deutschland und Österreich, etwa 900 Mitarbeiter) ist nach eigener Darstellung ein Opfer der Pandemie. Seit Mitte Februar habe man durch Absagen von Messen und Kongressen, Reisebeschränkungen und dem Aufruf Abstand zu wahren einen „beispiellosen“ Rückgang der Umsätze erlebt.

Von Thomas Nagel