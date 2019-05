Davenstedt

Es ist ein softer Wahlkampfauftakt für Marc Hansmann. Etwas mehr als 50 freundlich interessierte Bürger haben sich am Montagabend in der Grundschule In der Steinbreite in Davenstedt eingefunden, ein nicht zu vernachlässigender Teil davon mit sozialdemokratischen Hintergrund, 50 plus auch die Altersstruktur. Dazu sitzt hier noch SPD-Unterstützung aus dem Rat, ein paar alte Weggefährten - vielleicht wollen Hansmanns Berater erst einmal schauen, wie der 48-Jährige sich denn macht so als OB-Kandidat. Wie er sich im heißen und harten Wahlkampf verkaufen soll. Und ob der Mann der Zahlen auch Repräsentation kann.

Er hat seine Themen drauf

Er kann. Diskret irgendwie, aber verbindlich. Da ist einer, der seine Themen drauf hat. Der auch mal einen Ausflug ins Private wagt, wenn er von seiner kleinen Tochter erzählt. Der zum Erzählen immer etwas Platz braucht, damit er dabei hin und her gehen kann. Er bleibt angenehm nicht im Ungefähren beim Beantworten der Fragen, die Zuschauer auf Bierdeckel geschrieben haben. Sondern spricht Dinge an, die auf weiteren Wahlkampfveranstaltungen mit Pfiffen quittiert werden könnten.

Zum Beispiel, dass er „eine ganze Menge von der C02-Steuer hält“. Aber man müsse aufpassen, dass so eine Abgabe „keine soziale Unwucht bekommt. Das Geld muss gezielt zurückgegeben werden“, sagt er mit Blick auf jene, die nicht so viel verdienen. Wie er? Und wie etwa jene, die in sogenannte Luxuswohnungen einziehen könnten. 13 bis 14 Euro pro Quadratmeter wären für den Normalverdiener unerschwinglich, sagt er und spricht von Marktversagen. „Die Wohnungsmärkte funktionieren nicht richtig, hier muss der Staat eingreifen und da bin ich froh, dass wir eine leistungsfähige Stadtverwaltung haben, die das kann.“ Und dass Hannover seine Wohnungsbauunternehmen wie hanova nie verkauft habe.

Sein Stichwort heißt E-Mobilität

Das Wort „Enteignung“, das Juso-Chef Kevin Kühnert in diese Zusammenhängen ins Spiel brachte, kommt Marc Hansmann nicht über die Lippen. Aber: „Wäre ich noch Juso, würde ich unbedingt die autofreie Innenstadt fordern“, beantwortet er eine entsprechende Frage. Heute aber würde dies für ihn Gängelung der Einwohner bedeuten, besser wäre es, den Verkehrsfluss digital zu steuern: „ Smart City“, das steht für Konzepte, die den Verkehrsfluss in Städten effizienter, technologisch klimafreundlicher und sozial verträglicher machen, das ist sein Ding. Das passt auch zu seinem Job als Vorstandsmitglied bei Enercity, den er jetzt noch macht. Sein Stichwort heißt E-Mobilität. „In diesem oder nächsten Jahr wird Hannover die Stadt mit der besten Ladestruktur sein. Und der Strom wird regenerativ erzeugt.“

Er selbst wird nicht am Steuer sitzen. Der Mann, der bewusst keinen Führerschein gemacht hat, keinen Dienstwagen besitzt und seine Tochter morgens immer mit dem Fahrrad oder Öffis zur Schule bringt, der mehr Fahrradstraßen gut fände („man muss ja nicht immer nur neu bauen, man kann ja auch Lücken schließen“) und sich den Klimaschutz als eines seiner drei Themen neben Kindern und Investitionen auf die Fahnen geschrieben hat, wird es bei der ADAC-Fraktion nicht leicht haben. Man kann sich auch nur denken, was in SPD-Ratspolitiker Lars Kelich ( „Autofahren ist geil“), der im Publikum sitzt, gerade vorgehen mag.

Man kann sich auch fragen, was sein möglicher OB-Vorgänger Stephan Weil zu Hansmanns Aussage denken würde, dass „das föderale System nicht mehr zeitgemäß ist“. Wie er mit Blick auf die unterschiedliche Schulpolitik der Länder sagt.

Er kennt die Verwaltung

Marc Hansmann war bis vor zwei Jahren Stadtkämmerer, er kennt die Verwaltung genau – etwas, das man Stefan Schostok abgesprochen hat. Und weil er sie kennt, weiß er, wie er sie effektiver machen könnte. 12 000 Beschäftigte mit hoher Fachkompetenz sind für ihn ein echtes Pfund, aber sein Zauberwort heißt Digitalisierung. So könne man Verwaltungsstrukturen straffen, sparen („man muss nicht immer alles ausdrucken und dann noch den Stempel draufmachen“) und online die zumindest einfachen Fälle in Bürgerämtern und Behörden wie der Kfz-Stelle „konsequent abarbeiten“.

Er spricht vom 500 Millionen-Paket, „das wir aufgelegt haben, um zusätzlich zu investieren“. Investitionsschwerpunkte wären Schulneubau und -sanierung sowie Kita-Neubauten. Was für ihn zu den „Zukunftsthemen“ gehört, wie er betont. „Wir müssen die Kinder dort erreichen, wo sie sind“, sagt er. Nachdem er darauf aufmerksam macht, dass „sich nicht nur Vermögen, sondern auch Bildung und Chancen vererben“. Für einen wie ihm, der „aus einen armen Familie kommt“, ein Unding.

Zum Schluss wird der Kandidat nach seinen Hobbys und Lieblingsorten gefragt. Doppelkopf, Badminton und Kino mag der Professor, er liebt den Rathausturm und hat mit Hilfe seines Nachwuchses entdeckt, „dass wir unglaublich viele und tolle Spielplätze haben“. Einer wird vielleicht künftig im Rathaus sein – falls der politische Gegner keinen besseren als Marc Hansmann findet.

Von Petra Rückerl