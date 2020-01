Jede Woche ein Übertag: Ärzte in Niedersachsen fühlen sich überlastet

Hannover

Druck, Überstunden und keine Zeit für die eigene Gesundheit: Die Krankenhaus-Ärzte in Niedersachsen leiden laut einer Mitgliederbefragung der Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund unter der Arbeitsbelastung. „Das ist alarmierend. Es ist fünf vor zwölf“, sagt der Vorsitzende Hans Martin Wollenberg. Er schätzt, dass in Niedersachsen rund 700 Krankenhausärzte fehlen.

Es seien vor allem die Überstunden, die den Medizinern zu schaffen machen. Am deutlichsten werde die Diskrepanz zwischen tatsächlicher und gewünschter Arbeitszeit in den Unikliniken. Hier sammelten die Ärzte im Durchschnitt pro Woche einen Übertag an. Die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) sei da keine Ausnahme. „Hier sieht es ebenfalls nicht rosig aus“, sagt Andreas Hammerschmidt, zweiter Vorsitzender beim Marburger Bund.

Keine Ausnahme: Auch an der Medizinische Hochschule ist die Arbeitsbelastung bei den Ärzten groß. Quelle: Schaarschmidt

Bundesweiter Spitzenreiter sei ein Oberarzt aus Niedersachsen. Er habe laut Marburger Bund im vergangenen Jahr 2000 Überstunden angesammelt. Das hat Folgen: Jeder fünfte Arzt erwäge, seine Tätigkeit ganz aufzugeben. Sieben von zehn Ärzten seien unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen und könnten sich oftmals gar nicht selbst um die eigene Gesundheit kümmern.

Krankenhäuser als „Digitalisierungswüsten“

In etwa ein Drittel der Kliniken werde die Arbeitszeit zudem gar nicht erfasst, obwohl dies vom Europäischen Gerichtshof verlangt werde. „Würden Sie sich in einen Bus setzen, in dem der Fahrer bereits 14 Stunden am Stück gefahren ist? Und würden sie sich von einem Chirurgen operieren lassen, der ohne Pause arbeitet und Überstunden ansammelt“, fragt Hammerschmidt.

Ein großer Teil der Arbeitszeit bleibe zudem nicht für den Patienten, sondern vor allem für bürokratische Prozesse. Für Organisation und Verwaltung brauche mehr als die Hälfte der befragten Ärzte mindestens drei Stunden am Tag. Der Grund: „Die Kliniken sind Digitalisierungswüsten“, sagt Wollenberg. Patientenakte digital anlegen, dann ausdrucken und später wieder einscannen: Das sei noch immer ein üblicher Weg in einigen Krankenhäusern. „Die Zeit für die Patienten kommt zu kurz. Der Mensch muss vor dem Profit kommen“, fordert Hammerschmidt.

Marburger Bund : Studienplätze alleine reichen nicht

Der Marburger Bund sieht in den niedersächsischen Krankenhäusern einen Investitionsstau in Milliarden-Höhe. Die 200 zusätzlichen Studienplätze, die das Land Niedersachsen schaffen möchte, würden alleine nicht helfen. „Es braucht auch die Arbeitsbedingungen dafür, dass die Ärzte weiter in ihrem Beruf arbeiten wollen. Das ist derzeit nicht gegeben“, sagt Hammerschmidt. An der Befragung des Marburger Bundes hätten sich in Niedersachsen 1226 Mitglieder beteiligt.

Marburger Bund ruft MHH-Ärzte zum Streik auf Der Marburger Bund (MB) ruft am 4. Februar seine Mitglieder in den Universitätskliniken zum ganztägigen Streik auf. Die zentrale Kundgebung ist auf dem Opernplatz in Hannover geplant. Die Ärzte-Gewerkschaft rechnet mit 2000 bis 3000 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet, die auf einem Protestmarsch von 11 bis 14 Uhr durch die Innenstadt ziehen. Auch die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) wäre von dem Streik betroffen. Dicht macht die Klinik aber natürlich nicht. „Es wird einen Notdienst geben, wenn bekannt ist, wie viele Ärzte sich an dem Streik beteiligen wollen“, sagt MHH-Sprecher Stefan Zorn. Generell könnten die Kliniken die Ärzte nicht am Streik hindern, betont der MB-Geschäftsführer Sven De Noni. Der Notfalldienst sei ein Angebot der Gewerkschaft an die Krankenhäusern. „Wir werden einen Notdienst gewährleisten“, verspricht De Noni.

