Hannover

Mit dem Arm in der Stadtbahntür festgeklemmt wurde ein 40-Jähriger Passagier in Bothfeld am Mittwochmittag. Der Mann wurde rund einhundert Meter mitgeschleift und dabei schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und hofft auf Zeugenhinweise.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.55 Uhr. Der 40-Jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit der Stadtbahn der Linie 9 in Fahrtrichtung Empelde. An der Haltestelle Bothfeld stieg er zunächst aus der Stadtbahn aus, griff dann aber noch einmal in den Waggon, um etwas aufzuheben. In diesem Moment schloss sich die Tür und der Arm des Mannes wurde eingeklemmt.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dramatisch: Der Stadtbahnfahrer (45) bekam davon nichts mit. Er setzte die Fahrt fort – und schleifte dabei den hilflosen 40-Jährigen mit. Erst nach etwa einhundert Meter konnte dieser seinen Arm aus der Tür lösen und fiel neben den Gleisen auf die Straße. Die Stadtbahn fuhr weiter.

Passanten leisten erste Hilfe

Ersthelfer alarmierten den Rettungsdienst und leisteten dem Erste Hilfe. Später versorgten die Rettungskräfte den schwer verletzten Mann – er blutete aus mehreren offenen Wunden – medizinisch und brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Während der Rettungsmaßnahmen kam es zeitweise zur Behinderungen im ÖPNV.

Über die Leitstelle wurde der bis dato ahnungslose Stadtbahnfahrer über den Unfall informiert. Er brachte umgehend die Stadtbahn des Typs TW 6000 zum Betriebshof Glocksee, wo der Waggon von den Beamten des Verkehrsunfalldienstes Hannover untersucht wurde.

Warum reagierten Lichtschranke und Sicherheitssysteme nicht?

Die Türen der Stadtbahnen verfügen laut Üstra-Sprecher Udo Iwannek über mehrere Sicherheitssysteme, wie Lichtschranken, Druckmesser und werden über Prüfverfahren genau eingestellt. „Warum der Mann dennoch mitgeschleift wurde, muss die Polizei genau untersuchen“, sagt er. Auch die Üstra selbst werde das Fahrzeug auf eine mögliche Störung genau überprüfen.

So spüre die Stadtbahntür in der Regel den Widerstand, den etwa ein Arm verursacht. „Es gibt aber eine gewisse Toleranz, bei der sie nicht wieder aufgeht. Sonst könnte die Bahn gar nicht mehr losfahren, weil ständig kleine Störungen die Tür wieder öffnen.“

Iwannek rät Fahrgästen deshalb ab, die Türschließung zu verhindern. „Immer wieder stecken Menschen einen Schirm oder den Arm dazwischen, weil sie noch rein oder raus wollen. Das ist sehr gefährlich“, warnt er. Dafür sei der Türknopf da. „Wenn dieser die Tür nicht mehr öffnet, bitte nicht mehr hineingreifen!“

Wie es genau zu dem Unfall kam, untersucht nun die Polizei. Sie ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 109 18 88 zu melden.

Von Simon Polreich