HANNOVER

Eine Erklärung für ihr tödliches Versäumnis hatten Torsten B. (56) und Stefan G. (48) nicht. Sie gaben nur Binsenweisheiten für den tragischen Tod des Kollegen (36) von sich. „Alles, was an diesem Tag schief laufen konnte, ist schief gelaufen“, erklärte Geschäftsführer Torsten B. Am Donnerstag wurden beide im Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. B. muss 16 200 Euro zahlen (180 Tagessätze), Werkmeister Stefan G. 10 800 Euro (auch 180 Tagessätze).

Einen Monat stand die Sicherheitsscheibe der CNC-Drehmaschine in der Firma Paulmann ( Hemmingen) rum. Und so konnte sie am 11. Mai 2017 das zehn Kilo schwere Metallstück nicht aufhalten, dass den Kopf des Arbeiters zerschmetterte. Noch nie sei ein Metallstück aus der Maschine gebrochen, sagte der angeklagte Geschäftsführer. Noch so eine Ausrede.

Doch das konnte nicht erklären, warum die neue Sicherheitsscheibe nicht eingebaut wurde. Sie stand seit dem 10. April gut sichtbar in der Werkhalle. Bei den polizeilichen Ermittlungen meinte einige Zeugen, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingesetzt worden sei. Die Reparatur hätte fast einen ganzen Arbeitstag in Anspruch genommen. Und die Firma hatte einen Auftrag von Conti abzuarbeiten. Doch das sei nicht der Grund für die unterlassene Reparatur gewesen, meinte Torsten B. Sein Anwalt, Christoph Dressel, erklärte: „Es war schlicht Nachlässigkeit. Sie haben dem Ganzen nicht die Bedeutung beigemessen.“

Und so meinte auch Richter Littger, dass es „kein greifbares ökonomisches Motiv“ gebe. Das Opfer treffe eine gewisse Mitschuld, weil es wusste, dass die Arbeiten an der Drehmaschine gefährlich sei. Andere Kollegen hätten sich geweigert, an der Maschine zu arbeiten.

Der Richter meinte, dass es schwer sei das richtige Urteil zu finden. Er wertete das Geständnis als strafmildernd. Ferner haben beide Angeklagte keine Vorstrafen. Beiden sei die Betroffenheit über das tödliche Ereignis deutlich anzumerken. Und das Allerwichtigste: „Es besteht keine Wiederholungsgefahr“, erklärte Littger.

Von Thomas Nagel