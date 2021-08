Hannover

Das Unglück geschah gegen 5.30 Uhr an der Hildesheimer Straße in Höhe der Eichstraße. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der Mann von einem Stadtbahnzug überrollt. Er wurde unter den Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Doch für das Opfer kam jede Hilfe zu spät, der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Noch ist unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte, die Polizei ermittelt.

Die Üstra richtete für die Linien 1 und 2 einen Schienenersatzverkehr ein.

Von NP/okz