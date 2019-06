Langenhagen

Nächstes Mal genau abzählen: Ein 31-jährige türkischer Reisender, der mit insgesamt 11.500 Euro Bargeld – in zwei dick gerollten Geldbündeln in den Hosentaschen – unterwegs war, muss jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Er hätte das Geld nämlich anmelden müssen.

Was offensichtlich nicht jeder weiß. „Das kommt häufiger vor, dass Bargeld nicht angemeldet wird“, erzählt Oliver Keuch, Sprecher des Hauptzollamtes Hannover, der NP. „Viele wissen nicht, dass sie Bargeld oder vergleichbare Werte wie Wertpapiere über dem Wert von 10.000 Euro anmelden müssen.“ Dieses Verfahren unterstütze EU-weite Bemühungen im Kampf gegen die Geldwäsche. Manche trügen Bargeld „unter einer Frischhaltefolie oder extra in einem selbstgehäkelten Unterziehpullover oder versteckt im Gürtel“, so Keuck.

Nachweis bei sich führen

Das gelte nicht nur für die Ein-und Ausreise aus oder in einen Drittstaat auf dem Flughafen. Viel Bargeld tragen auch Leute mit sich, die etwa auf der Autobahnraststätte kontrolliert würden. Keuck: „Drittstaatler aus der Ukraine oder Weißrussland haben auch oft viel Bargeld bei sich, weil sie beispielsweise Lastwagen hier kaufen.“ Könnten die Personen belegen, wofür das Bargeld benötigt wird, „ist alles gut“. Könne man diesen Nachweis nicht führen, wäre es aber auch möglich, dass der Zoll „prozentual Geld einbehält“.

Wer also verreist und tatsächlich so viel Bargeld bei sich trägt, sollte es am Flughafen oder Grenze gleich beim Zoll anmelden. „Das gilt auch, wenn man eine teure Kameraausrüstung dabei hat, da bringt man am besten die Rechnung mit, dann werden die Seriennummern verglichen und eine sogenannte Nehmlichkeitsbescheinigung ausgefüllt“, rät Keuck.

Der Türkei-Reisende durfte mit dem ganzen Geld weiterfliegen. Er würde dies für seinen Urlaub benötigen, hatte er angegeben. Das Bußgeldverfahren wird es trotzdem geben.

Von Petra Rückerl