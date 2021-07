Mann (45) klaut Kühlschrank – und transportiert ihn im Zug nach Hannover

Hannover

Wenn das kein ungewöhnliches Gepäckstück ist... Ein Mann (45) ist am Sonntagmorgen mit einem Kühlschrank im Zug von Hamburg nach Hannover gefahren. Am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt nahmen Bundespolizisten ihn in Empfang: Den Kühlschrank hatte der Obdachlose nämlich geklaut.

Die ganze Geschichte: Das Gerät hatte der 45-Jährige in Hamburg in einem Fast-Food-Restaurant mitgehen lassen und war damit umgehend in den Zug nach Hannover gestiegen. Während der Fahrt informierten Beamte aus Hamburg die Kollegen am Hauptbahnhof Hannover, die den Dieb nach Einfahrt der Bahn in Empfang nahmen.

Videobilder vom Diebstahl

Der 45-Jährige behauptete zunächst, der Kühlschrank sei ihm geschenkt worden. Videoaufzeichnungen aus Hamburg belegen allerdings, dass er das Gerät eindeutig geklaut hatte.

Eine Überprüfung in der Wache am Ernst-August-Platz ergab zudem, dass der Mann vor drei Tagen wegen eines anderen Diebstahls zu 40 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Und damit nicht genug: Wegen diverser anderer Straftaten (Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährliche Körperverletzung) war der 45-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben.

Langfinger sitzt im Knast

Der Mann wurde verhaftet. Inzwischen sitzt er im Gefängnis. Der Kühlschrank wurde sichergestellt – und geht nun zurück nach Hamburg.

Von Britta Mahrholz