Hannover

Landespolizeien aus Niedersachen und Hamburg haben am Mittwoch die Wohnungen von zwei Männern durchsucht und sie dann festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, in mehreren Fällen gewerbsmäßig Betrügereien begangen zu haben. Ein Opfer war ein 40 Jahre alter Mann aus Hannover, er hatte dem Mann aus Lüneburg ein Darlehen in Höhe einer sechsstelligen Summe für Investionen in Immobilien gegeben. Die Summe bekam der Hannoveraner jedoch nicht zurück, weshalb er bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Betruges gestellt hatte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Im November 2019 hatte er einem damals 34-Jährigen aus Lüneburg das Darlehen für das Immobiliengeschäft gegeben. Die seinerzeit beim Abschluss getroffenen Absprachen über die Rückzahlung seien durch den 34-Jährigen aber nicht eingehalten worden, so die Polizei weiter. Ermittlungen ergaben dann, dass er weitere Personen mit der gleichen Vorgehensweise betrogen habe.

Gesuchte Männer werden in Hamburg festgenommen

Inzwischen richtet sich das Verfahren der Staatsanwaltschaft Hannover gegen den Beschuldigten aus Lüneburg und drei Angehörige von ihm. Das Amtsgericht Hannover erließ Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Beschuldigten in Lüneburg und Hamburg und jeweils ein Haftbefehl für den Hauptbeschuldigten und seine Lebensgefährtin, die die Beamten am Mittwochmorgen ab 7 Uhr vollstreckten. Im Einsatz waren Beamte der Polizeidirektion Hannover, der Polizeidirektion Lüneburg sowie der Polizei Hamburg.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden gesuchten Männer in einer Wohnung in Hamburg angetroffen und festgenommen. Die beschuldigte Lebensgefährtin sei nach der Anhörung beim Amtsgericht Hannover unter Auflagen entlassen worden. In beiden Wohnungen fanden die Beamten einiges an Beweismitteln, das sie beschlagnahmten. Zudem wurden Vermögensarreste im sechsstelligen Bereich umgesetzt, was bedeutet, dass den Angeklagten der Zugriff auf ihr Vermögen entzogen wurde, damit die Geschädigten zeitnah entschädigt werden können.

Weitere Ermittlungen führt das Kommissariat in Döhren

Die Ermittlungen wegen Betruges gegen die Beschuldigten führt das Polizeikommissariat im Stadtteil Döhren.

Von Andreas Voigt