Manege frei trotz Corona: Zirkus Giovanni tritt Open-Air auf

Hannover

Von Corona wollen sie sich den Spaß nicht verderben lassen: Ab kommenden Samstag heißt es Manege frei für den Kinderzirkus Giovanni. Seit Herbst 2019 liefen die Vorbereitungen – und die waren pandemiebedingt zuletzt nicht immer einfach. Doch alles absagen, kam für die 35 Kinder und Jugendliche, die Eltern und das Orga-Team nicht in Frage. Und so ist dieses Jahr bei Giovanni alles etwas anders ...

„Unser geplantes, zweistündiges Programm, für das wir seit Herbst 2019 trainiert, gebaut, gebastelt und genäht haben, kann in der momentanen Situation so nicht aufgeführt werden“, sagt Leiterin Nina Weger der NP. „Das ist nicht schön, aber neue Herausforderungen bieten auch Chancen und fordern uns, kreative Lösungen zu finden.“ Und das hat der Kinderzirkus getan, der seit 1984 mit Kindern Vorstellungen plant und aufführt. „Zwar müssen wir auf unsere großen Massen-Nummern verzichten, in denen zwanzig Kinder von 5 bis 19 Jahren gleichzeitig in der Manege stehen, dafür haben wir aber spannende Lösungen gefunden, wir wie gemeinsam – und doch mit Abstand – unsere Artistik präsentieren können“, sagt Weger.

Abstandsmesser in die Nummern integriert

So kommen etwa Poolnudeln als Abstandsmesser in der Manege vor, Artisten und Clowns treten mit Masken auf, wo sie sich in den Nummern näher kommen. „Wir mussten neue Konstellationen finden, um den direkten Kontakt auf Geschwisterkinder oder nur eine weitere Person zu beschränken“, so die Leiterin. „Ohne den Ernst der Lage zu ignorieren, haben wir versucht, spielerisch mit den Kindern einen Umgang mit Corona zu finden.“ So rollen die sonst goldene Kugeln als Coronavirus durch die Manege. Auch hinterm Vorhang bleiben die Abstände gewahrt, was ein erheblicher logistischer Mehraufwand ist. Doch bereits die Vorbereitung hatte es in sich: „Wir mussten in viel kleineren Gruppen trainieren. Das war schon einmal deutlich aufwendiger“, erzählt Weger.

Größter Unterschied aber: Die Aufführung wird nicht im Zelt stattfinden, sondern „Open Air“ – unter freiem Himmel. Und: „Statt Eintrittskarten verkaufen wir in diesem Jahr ganze Bänke für maximal fünf Personen.“ Die Leiterin erklärt: „Erfahrungsgemäß besteht unser Publikum aus Familien. Eltern oder Großeltern kommen mit ihren Kindern. Die Bänke stehen in einem Abstand von 1,5 Meter zu allen Seiten.“ Das Programm wird durchgängig eine Stunde ohne Pause dauern. Einen Toilettenwagen gibt es nicht. Der zeitliche Abstand zwischen den Aufführungen ist so gelegt, dass sich die Zuschauer zweier Aufführungen nicht begegnen.

Übrigens: Das Thema des diesjährigen Programms lautet Poesie. Jede einzelne Nummer ist von einem Gedicht inspiriert. Weger: „Von Rilke bis Busch, von Goethe bis Jandl ist alles dabei.“

Am Wochenende geht es los

Die Vorstellungen finden statt auf der Wiese am Johanneshof, Hohmannhof 10 in Wettbergen, am Samstag, 20. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr; Sonntag, 21. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr; Freitag, 26. Juni, um 16 Uhr; Samstag, 27. Juni, um 11, 14 und 16 Uhr. Eventuelle Zusatzvereinbarung am 3., 4. und 5. Juli.

Eine Bank für maximal fünf Personen kostet 35 Euro. Kartenvorbestellung unter Tel.: 0175 / 150 70 62 oder per mail an info@kinderzirkus-giovanni.de oder jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Tageskasse.

Von Simon Polreich