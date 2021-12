Hannover

Andrea E. (49) steht seit Montag wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch ihrer Tochter (zur Tatzeit 12) vor dem Landgericht Hannover. Zu Beginn des Prozesses hat sie sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Eine Gebärdendolmetscherin muss für die gehörlose Angeklagte aus Hannover das Gesagte übersetzen. Richter Stefan Lücke erklärte, dass selbst bei einem Geständnis nicht klar sei, ob die Frau auf eine Bewährung hoffen dürfe.

Zum Prozessbeginn sagte einer der Männer (27) aus, der bereits wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Etwa sechs oder sieben Mal habe er das Kind vergewaltigt, erklärte der Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Vechta aus. „In der Wohnung der Angeklagten sind mehrere Männer ein- und ausgegangen und haben mit dem Mädchen gekuschelt“, erzählte der Zeuge. Wenn das Ganze im Wohnzimmer stattgefunden habe, habe das Andrea E. auch mitbekommen. So habe ein deutlich älterer Mann auch mit dem Kind im Bett gelegen.

Bereits Verurteilter sagt vor Gericht aus

Der Zeuge und seine beiden Brüder sind wegen sexuellen Missbrauchs an dem Kind und ihrer Schwester bereits verurteilt worden. Im Tatzeitraum von Juni bis November 2017 lebten die beiden Mädchen bereits in einer Wohngruppe. Die Sexualstraftaten sollen sich in der Wohnung der Mutter in Hannover zugetragen haben, als sie dort zu Besuch waren.

Wenn er Sex mit dem Kind hatte, sei die Angeklagte meistens zuhause gewesen. Als der Anwalt wiederholt den Zeugen zu diesem Punkt befragt, interveniert Richter Stefan Lücke: „Wir stellen jetzt aber nicht jede Frage dreimal.“ Die Antwort des Anwalts: „Ich bin manchmal ein wenig begriffsstutzig.“ Die Antwort des Richters: „Dann reißen Sie sich mal zusammen.“

„Man wusste, was da passiert. Wer mit wem schläft.“

Laut der Beschreibung des Zeugen war in der Wohnung der Angeklagten viel los. So habe die Frau häufiger ihre Liebhaber mit nach Hause gebracht. „Man wusste, was da passiert. Wer mit wem schläft.“ Er meinte das in Bezug auf die polygame Lebensweise der angeklagten Mutter. In Bezug auf die Zahl der Liebhaber fallen vier, fünf Namen in der Verhandlung. Der 27-Jährige warnte die Angeklagte davor, die Kinder zu häufig alleine zu lassen, wenn sie zu einem ihrer Liebhaber nach Bremen fuhr.

Hat sich das Missbrauchsopfer seiner Mutter anvertraut? Das weiß der Zeuge nicht. „Ich habe sie gebeten, zu schweigen.“

Von Thomas Nagel