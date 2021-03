Mallorca-Urlaub auf der Kippe? Touristen berichten: „Leute achten akribischer auf Hygiene-Regeln“

Hannover/Palma de Mallorca

Die Lockdown-Diskussion um Weihnachten wirkt rückblickend schon fast christlich-fromm. Das aktuelle Ostern-Debatte ist dagegen ein Pulverfass. Nach zähen Verhandlungen von Bund und Ländern sollen die Beschränkungen wieder verstärkt, Lockerungen aufgehoben werden. So viel scheint klar. Auch der Osterurlaub ist vom Tisch – zumindest in Deutschland. Denn während hierzulande Ferienunterkünfte dicht bleiben sollen, sind Reisen nach Mallorca möglich. Doch bleibt das auch so?

Am Mittwochnachmittag wurde publik: Die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. „Das wird jetzt von den zuständigen Ressorts überprüft“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Airlines haben Flugangebot in Hannover ausgeweitet

Hintergrund ist der Mallorca-Boom bei deutschen Urlaubern, nachdem das Auswärtige Amt die Reisewarnung unter anderem für die Balearen aufgehoben hatte. Die anschließende Quarantäne- und Testpflicht war damit entfallen. Vor allem bei den heimischen Tourismus- und Gastroverbänden hatte der Schritt für Wut gesorgt.

Unter anderem Eurowings hatte in der vergangenen Woche bereits eine Aufstockung seiner Mallorca-Verbindung angekündigt. Pünktlich zum letzten Schultag in Niedersachsen will die Lufthansa-Tochter ab Freitag viermal wöchentlich von Hannover nach Mallorca durchstarten, der Ferienflieger Condor ab Sonnabend sogar bis zu neunmal pro Woche. Die Airlines Vueling und Sundair planen bis zum 11. April jeden Sonntag nach Palma zu fliegen.

Touristin berichtet von leerer Insel

Der hannoversche Fluganbieter Tuifly hob bereits am Sonntag mit seinen ersten beiden Maschinen der Saison von Hannover ab. Lisa-Marie Gille (23) und Mutter Anja (50) aus Schwerin waren im zweiten Flieger. „Es ist so unglaublich leer hier“, berichtet die 23-jährige Reisebüro-Mitarbeiterin der NP von Mallorca: „Die meisten Geschäfte haben zu, von Menschen ist weit und breit nichts zu sehen.“ Da die Inzidenz auf der Mittelmeerinsel zudem gering, die Maßnahmen weiter streng seien, habe sie keine Angst vor einem erhöhten Infektionsrisiko.

Nix los: Leere Strandpromenade in Playa de Palma. Quelle: Lisa-Marie Gille

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil warnte dagegen bereits am Sonntag: „Noch mag das Infektionsgeschehen auf Mallorca unkritisch sein, aber wenn über Ostern Menschen aus ganz Europa auf der Insel zusammenkommen, haben wir sofort wieder einen neuen Hotspot.“ Auch Vize-Kanzler Olaf Scholz kritisierte am Mittwoch: „Es ist nicht gut, dass jetzt in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden.“

Kritik an Regierung: Urlauberin verteidigt Mallorca-Reise

Urlauberin Anna Mehnert (27) aus Bad Fallingbostel sagt der NP: „Hier tragen alle Masken. Man hat generell den Eindruck, dass die Leute hier wesentlich akribischer auf die Hygiene-Regelungen achten.“ Dennoch hätte sie wegen der Mallorca-Reise schon einige Diskussionen mit Freunden und Familie führen müssen. Für sie ist aber ganz klar: „Wenn unsere Registrierung bei der Impfung dermaßen daneben langt, darf sie sich nicht wundern, wenn die Bürger und Bürgerinnen das ausreizen, was aktuell rechtlich möglich ist.“

Alleine am Strand: Anna Mehnert ist für drei Wochen auf Mallorca. Quelle: Anna Mehnert

Darüber scheint man sich auch in Berlin Gedanken gemacht zu haben. Schon zuvor gab es eine Einigung zwischen Bund und Ländern, dass alle Auslandsrückkehrer – egal, ob Risikogebiet oder nicht – künftig einen Corona-Test machen müssen. Die Fluggesellschaften hatten darüberhinaus zugesagt, Mallorca-Reisende vor dem Rückflug auf der Insel zu testen.

Tests von Mallorca-Rückkehrern

Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt befürwortet auf NP-Nachfrage die Abmachung. „Wir müssen generell das Quarantäne- durch ein umfassendes Testkonzept austauschen.“ Dies sollte auch für Reisen in Risikogebiete gelten.

Auf Mallorca sei Tuifly bereits vorbereitet: „Wir haben einige Pläne in der Schublade.“ Ein Testzentrum am Flughafen sei genauso möglich wie eine medizinische Testanlage auf der Insel oder Testungen im Hotel. Dabei müsse aber auch die balearische Regierung mit einbezogen müssen. Zudem fehle noch die entsprechende Gesetzesgrundlage aus Berlin. „Erst dann kann man über das weitere Vorgehen entscheiden.“

Den eingangs genannten Prüfungsantrag der Bundesregierung wollte Tuifly nicht kommunizieren und verwies an den Deutschen Reiseverband (DRV) und den Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, die stellvertretend für die Branche mit Berlin verhandeln. Beide Verbände wollten sich auf NP-Nachfrage zunächst nicht äußern.

Von Jens Strube