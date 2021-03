Hannover

Mittelmeer trotz dritter Corona-Welle? Nachdem das Auswärtige Amt am Freitag die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben hatte, ist die Nachfrage nach Reisen auf Deutschlands beliebte Ferieninsel explodiert. Sehr zur Freude der Reiseveranstalter und Airlines. Sie haben in der Folge ihr Angebot zu Ostern massiv ausgebaut. Doch wie bereiten sich Fluganbieter und der Airport Hannover auf den Ansturm vor? Was muss bei den Reisen beachtet werden?

Mit Aufheben der Reisewarnung müssen Mallorca-Urlauber seit Sonntag nach ihrer Rückkehr nach Deutschland nicht mehr in Quarantäne. Auch die Pflicht für einen anschließenden Corona-Test ist entfallen. Das löste in der Folge einen regelrechten Urlaubs-Boom aus – auch beim hannoverschen Reiseriesen Tui. Die Mallorca-Buchungen seien in den vergangenen Tagen doppelt so hoch gewesen wie im gleichen Zeitraum im Jahr 2019, teilte das Unternehmen mit.

Deutschlandweit erster Tui-Flieger hebt in Hannover ab

„Wir haben uns daher entschieden, das Angebot für die Osterferien zu verdoppeln und bieten jetzt über 300 Hin- und Rückflüge an“, kündigte der Tui-Deutschland-Chef, Marek Andryszak, am Dienstag an. Der Zeitraum beläuft sich auf den 21. März bis 11. April. Der Reiseveranstalter will darüber hinaus das Hotelangebot auf der Baleareninsel ausweiten. Auch andere Fluggesellschaften hatten eine Aufstockung ihrer Flüge angekündigt. Für Hannover gilt: Eurowings fliegt ab dem 26. März viermal pro Woche, Condor ab dem 27. März neunmal pro Woche.

„Insgesamt werden wir ab dem 25. März mindestens einmal täglich von Hannover nach Mallorca fliegen, teilweise auch zweimal täglich“, teilt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt auf NP-Nachfrage mit. Der deutschlandweit erste Tuifly-Flieger der Saison wird am 21. März um 10:20 Uhr von Hannover abheben. Eine zweite Maschine startet um 11 Uhr. Weitere Flüge gehen am gleichen Tag zudem von Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart. Ab dem 26. März fliegt Tuifly auch aus München.

Flughafen Hannover: „Das Fliegen ist sicher“

Am Flughafen gelten weiter die bekannten Hygienevorschriften, wie Abstand halten und Maskenpflicht. Reisende sollen genügend Zeit für die Anreise einplanen, „da auch in der Sicherheitskontrolle der Abstand gewährleistet werden muss und es so zu längeren Wartezeiten kommen kann“, sagt Sprecherin Kristin Peschel.

Weil die Flüge über die ganze Woche verteilt sind, geht der Flughafen nicht von einer „sehr großen Menschenansammlung im Terminal“ aus, so die Sprecherin. Auch deshalb sieht sie keine erhöhte Corona-Gefahr: „Durch die Hygienekonzepte ist das Fliegen sicher.“

Niedersachsen und Bayern fordern Testpflicht nach Reiserückkehr

Trotz des geringen Inzidenzwerts auf Mallorca rief die Bundesregierung zum Verzicht auf touristischen Reisen auf. Auch die niedersächsische Landesregierung warnte am Montag vor den Gefahren und Risiken eines kurzfristigen Mallorca-Urlaubs. Menschen aus ganz Deutschland und Europa würden zusammentreffen. „Man holt sich da sehenden Auges ein richtiges Problem ins Land“, mahnte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Wie im Sommer: Steht bald wieder einCorona-Testzentrum am Flughafen Hannover? Quelle: Julian Stratenschulte

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, unterstrich: „Die Menschen werden nicht am Urlaubsort krank, sie stecken sich auf dem Weg zurück und zu Hause Weitere an und verbreiten das Virus weiter.“ Das Land fordert deshalb eine bundesweit einheitliche Testpflicht von Reiserückkehrern an Flughäfen. Einen niedersächsischen Alleingang soll es Stand jetzt nicht geben. Auch Bayern schloss sich am Dienstag der Forderung an. Alles andere als eine verbindliche Testpflicht wäre „kein gutes Signal“, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Diese Regeln müssen Mallorca-Touristen beachten

Weil die Bundesrepublik in Spanien als Risikogebiet gelistet ist, müssen Flugreisende weiterhin bei der Einreise einen negativen Corona-Test (PCR oder TMA) vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ein Antigen-Schnelltest wird nicht akzeptiert. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Darüber hinaus müssen Reisende vor Abflug ein Online-Formular im „Spain Travel Health“-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen müssen. Dieses erzeugt am Ende einen QR-Code, der bei der Einreise vorgelegt werden muss. Dies geht auch über die kostenfreie SpTH-App. Die Registrierung selbst kann frühestens 48 Stunden vor beabsichtigter Einreise erfolgen. In Ausnahmefällen kann auch ein Formular in Papierform ausgefüllt werden.

Weiter nächtliche Ausgangssperre auf Mallorca

Das negative Testergebnis und der entsprechende QR-Code müssen bereits vor Abflug beim Check-in der jeweiligen Fluggesellschaft vorlegt werden. In den Fliegern gilt weiter Maskenpflicht.

Auf Mallorca sind Bars und Restaurants „nur bis 17:00 für Besucher zum Sitzen geöffnet“, berichtet Tuifly-Sprecher Dünhaupt. Bis 22 Uhr kann noch zum Mitnehmen bestellt werden. Restaurants in den Hotels können von Gästen auch abends besucht werden. Weiter gilt auf Mallorca eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Von Jens Strube