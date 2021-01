Hannover

Maximilian ist gerade eingestiegen in den Beruf des Landwirtes. Der 25-Jährige hat in Isernhagen NB den Ackerbau-Betrieb seines Onkels übernommen und baut Gerste, Weizen, Roggen und Raps an. Am Sonntag kümmerte sich Maximilian aber nicht um seine Böden, da saß er auf seinem Trecker und protestierte: „Wir wollen Präsenz zeigen, damit die Politik Rahmenbedingungen schafft, die wir für unseren Beruf dringend brauchen.“

Maximilian stand nicht alleine vor dem Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium in der Calenberger Neustadt, zehn Bauern waren mit ihrem Arbeitsgerät vorgefahren, um zu bleiben. „Mindestens zehn Tage, vielleicht auch länger“, sagte Dirk Koslowski, Niedersachsen-Sprecher der Basisbewegung „Land schafft Verbindung“ aus Sittensen im Kreis Rotenburg. Eine Mahnwache richteten Koslowski und seine Kollegen an diesem nasskalten Sonntag ein, mit Toilettenwagen und einem Anhänger mit Schlafkojen. Die Präsenz soll Tag und Nacht aufrechterhalten werden, die Landwirte wechseln sich in Acht-Stunden-Schichten ab.

Lohn im Bereich des Mindestlohns

„Ein Handwerker muss von seiner Hände Arbeit leben können“, fordert Koslowski, „mehr wollen wir auch nicht. Wir wollen Lebensmittel erzeugen, für die wir faire Preise bekommen, von denen wir leben können.“ 150 Kühe stehen in seinen Stallungen, 31 Cent pro Liter bekommt Koslowski derzeit für seine Milch. Nötig, so der Landwirt, seien zwischen 38 und 43 Cent, „von 35 Cent kannst du vielleicht gerade so existieren, aber da sind wir nicht einmal im Bereich des Mindestlohnes“.

Henry ist aus Sibbesse im Landkreis Hildesheim vors Ministerium gefahren, auch weil er „gegen diesen Wust von Vorschriften und Verordnungen ist“. Mit Frau und Sohn beackert er 150 Hektar. „Wir sollen auf höchstem Niveau produzieren, bekommen aber nicht dieselben Bedingungen wie Landwirte in Polen und Tschechien sie haben. Mit denen konkurrieren wir aber.“

Ministerin muss direkt an Protest vorbei

„Redet mit uns, nicht über uns“, steht auf einem Transparent, das an einem Traktor hängt. „Wir wollen endlich Zusagen von der Politik“, so Koslowski auch an die Adresse von Ministerin Barbara Otte-Kinast. Auf dem Weg ins Büro muss sie an der Mahnwache vorbei.

Von Christoph Dannowski