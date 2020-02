Die blutige Geschichte des Patienten Igor K.

Hannover

Seit vergangener Woche soll Igor K. (35) bereits in der MHH behandelt werden – doch wer ist der Mann, der mit einem Großaufgebot der Polizei geschützt wird? Und was ist mit ihm in seiner Heimat Montenegro passiert?

Der 35-Jährige soll Mitglied des in dem kleinen Balkanstaat ansässigen Škaljari-Clans sein. Bei einem Attentat am 28. Januar wurde er angeschossen und schwer verletzt. Wie die montenegrinische Tagesszeitung „Vijesti“ schreibt, war K. an jenem Dienstag gegen 15 Uhr in Balijače unterwegs, einer Ortschaft der Hauptstadt Podgorica, ganz in der Nähe des Flughafens. Igor K. saß am Steuer seines Mercedes, angeblich nur knapp 100 Meter von seinem Wohnhaus entfernt.

Der Tatort: In der Nähe dieses Bahnübergangs sollen Angreifer mit einem automatischen Sturmgewehr auf Igor K. geschossen und ihn 26 Mal getroffen haben. Quelle: Vijesti.me

Da die Straße dort kurvig ist, außerdem auf Bahnschranken zugeht, verlangsamte er das Tempo. Diesen Moment nutzten die Angreifer, um ihn – vermutlich in einem weißen VW Golf 5 – zu überholen und gezielte Schüsse aus einer automatischen Waffe auf ihn abzugeben. Medien berichteten von 26 Treffern: „Er hat mehrere Schusswunden an Brust, Bauch und dem unteren Rücken erlitten“, sagte Nermin Abdic, Direktor der Notaufnahme und Leiter der Klinik für Orthopädie und Traumatologie in Podgorica.

26 Treffer in Brust, Bauch und unteren Rücken

Die Angreifer flüchteten nach der Attacke, ein Freund soll K. ins Krankenhaus gebracht haben. Die Polizei entdeckte eine gute Stunde nach dem Attentat einen ausgebrannten VW Golf 5, womöglich das Fahrzeug der Täter. Forensiker untersuchten das Wrack, sicherten Spuren und fanden darin laut „Vijesti“ eine M 70, ein Sturmgewehr der Marke Zastava – die Waffe ähnelt der AK 47 Kalaschnikow.

Der Wagen der Täter: Aus diesem VW Golf sollen die Täter ihr Opfer Igor K. beschossen haben. Den Wagen sollen sie unweit vom Tatort abgestellt und angezündet haben. Quelle: Vijesti.me

Das montenegrinische Portal „cdm.me“ will wissen, dass sowohl das gefundene Fahrzeug als auch die daran angebrachten Kennzeichen zuvor gestohlen worden waren. Angeblich werde noch nach einem Nissan gefahndet, das Fahrzeug soll unmittelbar vor der Tat an K.s Haus gesehen worden sein.

Der Clan-Krieg Seit Ende 2014 tobt zwischen dem Škaljari-Clan (Anführer soll Jovan Vukotic, 39, sein) und dem von Slobodan Kašćelan (55) angeführten Kavač-Clan ein erbitterter, blutiger Kampf. Ihren Namen beziehen die Banden, deren Hauptgeschäft der Drogenhandel sein soll, aus benachbarten Ortsteilen der montenegrinischen Küstenstadt Kotor. Diese soll als Umschlagplatz für Kokain aus Südamerika dienen. Hintergrund der Clan-Auseinandersetzungen ist eine 200-Kilogram-Lieferung Kokain, die im spanischen Valencia aus einer Wohnung verschwunden ist. Seit diesem Vorfall hat sich der Clan gesplittet, es folgten blutige Abrechnungen nicht nur in Montenegro, sondern auch in Österreich, Brandenburg und Serbien. Bislang dürften etwa 40 Personen – Clan-Angehörige, Journalisten sowie auch Unbeteiligte – ums Leben gekommen sein. Allein in den vergangenen Tagen kam es zu vier Übergriffen, bei denen drei Männer liquidiert worden sind. Die Handschrift gleicht sich in allen Fällen – bei den Angriffen kommen automatische Waffen und Autobomben zum Einsatz.

Wenige Tage vor dem Übergriff auf K. wurden in Athen zwei 43-jährige Mitglieder des Škaljari-Clans mitten in einem Restaurant hingerichtet, außerdem ein Mann in Belgrad erschossen. In der serbischen Hauptstadt nahm die Polizei am 4. Februar in einer laut Tageszeitung „Blic“ filmreifen Aktion vier Männer fest, die im Verdacht stehen, wegen des Attentats auf K. einen Racheakt geplant zu haben. Im Hotel „Crown Plaza“ stellten Beamte die bewaffneten Männer, auf dem Dach des Hauses wurde eine weitere Waffe gefunden. Die beiden Beschuldigten weisen die Vorwürfe von sich, bleiben aber wegen Flucht- und Vertuschungsgefahr zunächst für 30 Tage in Untersuchungshaft.

Es soll schon Rachepläne gegeben haben

Igor K. ist für die Ermittlungsbehörden seines Landes kein Unbekannter: Bereits am 21. März 2006 soll der Mann spät abends in der Nähe der Café-Bar „Diplomat“ im Örtchen Golubovac in eine Schießerei verwickelt worden sein, bei der K.s Freund Vladimir A. tödlich in den Rücken getroffen worden sein soll. Der Täter, Milan G., flüchtete zunächst, wurde dann aber von der Polizei gestellt. Vor zwei Jahren haben Beamte das Haus von Igor K. durchsucht. Dort beschlagnahmten die Polizisten 182.450 Euro in bar, eine Machete, zwei Klappmesser, Pfefferspray sowie zwei Fahrzeuge – einen BMW X4 sowie einen Mini Cooper.

Lesen Sie auch:

Von Mirjana Cvjetkovic