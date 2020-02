Mafia-Patient: Totales Staatsversagen

Chaos in MHH, Polizei und Politik. Ein mutmaßliches Mitglied der Montenegro-Mafia wird in der landeseigenen Klinik behandelt – die Gesamtumstände sind ebenso komplex wie intransparent. Jetzt gilt es, derartige Zustände für die Zukunft zu vermeiden, meint NP-Redakteurin Mandy Sarti in ihrem Kommentar.