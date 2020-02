Mafia-Patient: Polizeieinsatz an der MHH deutlich teurer

Hannover

Auch am Mittwoch wollte sich Wissenschaftsminister Björn Thümler nicht öffentlich zu den Gründen äußern, die zur Entlassung von Ex-MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg geführt haben. „Über die personellen Dinge wurde Stillschweigen vereinbart“, sagte der CDU-Politiker im Landtag. Zugleich räumte er ein, dass es in der Vergangenheit keine Diskrepanzen mit Tecklenburg gegeben habe. Unterdessen hat Innenminister Boris Pistorius ( SPD) die Kosten für den Großeinsatz in der Klinik nach oben korrigiert: Er gehe davon aus, dass der Schutz von Igor K. den Steuerzahler zwischen 1,3 und 1,5 Millionen Euro koste. Bislang waren die Personalkosten auf 900.000 Euro beziffert worden.

Thümler weist Kritik von sich

Die Kritik der Opposition sowie des MHH-Personalrats, dass Minister Thümler Tecklenburg zum Bauernopfer gemacht und die Klinik damit in eine katastrophale Lage gebracht habe, wies dieser von sich: „Die MHH ist zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig.“ Nach Angaben der MHH-Personalratsvorsitzenden Jutta Ulrich, die sich zuvor in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil gewandt hatte, habe der Beschluss des Ministeriums unter den Beschäftigten völliges Unverständnis ausgelöst.

Ulrich hält es für unglaubwürdig, dass der bisherige ärztliche Direktor nur aufgrund der Mafia-Affäre gehen musste und dass die Vertragsauflösung Tecklenburgs in beiderseitigem Einvernehmen, so wie es vom Ministerium beschrieben wurde, geschehen sei. Mitarbeiterinnen der Rehabilitationsmedizin der MHH sagten zur NP: „Wir sind alle sehr genervt von dieser Ad-hoc-Entscheidung, die für uns Beschäftigte enorme Konsequenzen nach sich zieht. Mit dem Abgang von Herrn Tecklenburg fehlt uns nun ein verlässlicher Ansprechpartner. Der Minister sollte die Entscheidung umgehend revidieren.“ Und weiter: „Unsere Aufgabe ist es nur, Patienten zu behandeln. Und zwar jeden Patienten.“ Der Fall von Igor K. müsse nun als „Anlass genommen werden, ein neues Procedere für ähnliche Fälle einzuführen“.

Tecklenburg stellt sich vor Krettek

Tecklenburg äußerte sich bei seiner Verabschiedung am Mittwoch nicht zu Thümler, sagte jedoch nach einem demonstrativ langen Schweigen: „Der Minister und ich haben in den vergangenen Tagen nie persönlich miteinander gesprochen.“ Nun sei die Situation eben wie sie sei, so der Mediziner. Schützend stellte sich Tecklenburg vor den Leiter der MHH-Unfallchirurgie, Christian Krettek, der zugestimmt hatte, das Mafia-Mitglied in Hannover zu behandeln: „Er ist am Boden zerstört und nimmt die Schuld komplett auf sich. Er hatte mir gegenüber auch seinen Rückzug angeboten, aber das habe ich abgelehnt.“ Krettek wurde bei der Verabschiedung nicht gesehen.

Auf die Frage, ob die Behandlung von Igor K. ein Fehler gewesen sei, sagte der Ex-MHH-Vize: „Dieser Fall hat zwei Komponenten. Erstens ist die MHH nicht dazu geeignet, einen solchen Patienten zu schützen und ein SEK zu beherbergen. Aber alles andere darf für uns Ärzte keine Rolle spielen. Wir müssen jeden Patienten behandeln und dürfen nicht über seine Herkunft oder seine Vergehen richten. Wir sind Mediziner, keine Richter.“

Von Britta Lüers und Mandy Sarti