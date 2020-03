Mafia Patient: Igor K. ist wieder in Montenegro

Istanbul

Igor K. (35) ist wieder in Montenegro – das meldet das türkische Onlineportal Sozcu.com. Nach dem Abschluss seiner Behandlung in einem Privatkrankenhaus im Istanbuler Stadtteil Besiktas, wurde demnach das mutmaßliche Mitglied eines Mafia-Clans am Samstag zum Flughafen gebracht. Ziel: Montenegros Hauptstadt Podgorica. Sozcu.com berichtet von sieben Schussverletzungen, die in Istanbul abschließend behandelt wurden.

Schutzmaßnahmen in Istanbul

Auch an der Istanbuler Klinik wurden nach dem Bericht Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Igor K. getroffen, wie diese konkret aussahen, ist aber nicht bekannt. Igor K. wurde am 28. Januar in Montenegro angeschossen und vom 7. bis zum 21. Februar in der MHH behandelt. Hunderte Polizisten waren damals im Einsatz, um Igor K., seine mitgereiste Ehefrau, andere Patienten, Besucher und das MHH-Personal zu schützen. Die Ereignisse schlugen so hohe Wellen, dass am Ende Klinikvize Andreas Tecklenburg seinen Posten räumen musste.

Brutaler Mafia-Krieg

Medien in Montenegro berichteten nach dem Anschlag auf Igor K., dass ihn Mitglieder eines verfeindeten Mafia-Clans umbringen wollten. 26 Schüsse sollen dabei auf ihn abgegeben worden sein, zwischen sieben bis neun Projektile haben den Montenegriner getroffen. Die Polizeidirektion begründete die massive Präsenz an der MHH mit einer erhöhten Anschlagsgefahr. Tatsächlich wird der Mafia-Krieg in Montenegro – und zum Teil auch in anderen europäischen Ländern – mit aller Härte geführt. Allein in diesem Jahr gab es in dem kleinen Adria-Staat sechs Morde. Dabei wurden mehrere Personen erschossen, in einem Fall kam sogar eine Autobombe zum Einsatz. Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf Igor K. gab es in Montenegro bereits erste Ermittlungserfolge und Festnahmen, komplett aufgeklärt ist der Fall jedoch nicht.

