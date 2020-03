Er operierte den Mafia-Mann: „Meine Mitarbeiter haben Herrn K. gegoogelt“

Hannover

Christian Krettek (66) ist Chef der MHH-Unfallchirurgie. Er holte Anfang Februar das mutmaßliche montenegrinische Mafiamitglied Igor K. (35) zur Behandlung an die Medizinische Hochschule Hannover – und trat damit eine Menge los: Zwei Wochen war die Polizei in der Klinik im Großeinsatz, die Landesregierung stürzte in die Krise und MHH-Vize Andreas Tecklenburg musste am Ende seinen Posten räumen.

Herr Krettek, haben sie das Leben Ihrer Mitarbeiter und das der anderen Patienten leichtfertig aufs Spiel gesetzt?

Nein, natürlich habe ich nicht leichtfertig gehandelt. Für mich als Arzt sind Gesundheit und Wohlergehen das oberste Gebot. Ich bedauere sehr, dass unsere Mitarbeiter sowie die Polizisten unter diesen sehr ungewohnten und zum Teil schwierigen Bedingungen über fast zwei Wochen hinweg arbeiten mussten, und es tut mir leid, dass andere Patienten und Besucher durch das Polizeiaufgebot beeinträchtigt wurden. Aber bis zur Ankunft des Patienten war nicht bekannt und auch nicht erkennbar, dass eine besondere Gefahrenlage oder eine Schutzbedürftigkeit bestehen könnte. Erst mit Eintreffen des Patienten bekamen wir den Hinweis, dass der Patient in Montenegro mit Polizeibegleitung zum Flughafen gebracht worden sei. Daraufhin riefen wir, 19 Minuten nach Ankunft des Patienten, die Polizei.

Haben Sie aus Profitinteresse gehandelt? Was war Ihre Motivation, Igor K. in der MHH zu behandeln?

In der Unfallchirurgie sucht man sich seine Patienten nicht aus. Die MHH hat im Bereich der Unfallversorgung national und international einen herausragenden Ruf. Die Behandlungskosten kalkuliert die Administration der MHH, das Honorar unterscheidet sich nicht von der Behandlung deutscher Patienten. Ich mache seit 38 Jahren Unfallchirurgie und habe auf verschiedenen Kontinenten als Universitätsprofessor und Klinikdirektor große Universitätsunfallkliniken geleitet, geforscht, neue Behandlungsmethoden entwickelt. Das führt automatisch zu Anfragen aus dem Ausland, ich bin Spezialist im Bereich Gliedmaßen- und Gelenkerhalt nach schweren Unfällen. Bei diesen Anfragen tickt in der Regel die Uhr. Immer wieder kommt es vor, dass Verlegungen doch nicht stattfinden, weil schon amputiert werden musste oder der Patient in der Zwischenzeit verstorben ist. Das wollen und müssen wir möglichst vermeiden und für die Patienten die bestmögliche Lösung entwickeln. Das ist unsere Motivation. Deswegen kommen die Patienten.

Wie genau war der Ablauf im Fall von Igor K.?

Das erstbehandelnde Krankenhaus hat mich per Email angefragt und das Verletzungsmuster grob wie folgt beschrieben: Sieben Tage alte mehrfache Schussverletzungen, notfallmäßige OP am Brustkorb, Zwerchfell und Leber. Die Knochenbrüche seien notfallmäßig stabilisiert worden und weitere Behandlung erforderlich. Meine Antwort lautete: Wenn der Patient transportfähig ist und die Kosten gesichert sind, kann er kommen. Nach Ankunft des Patienten hat seine Ehefrau berichtet, dass die Familie in Montenegro im Ministerium nachgefragt hat, wo eine optimale endgültige Versorgung des Patienten stattfinden könne. Dort seien verschiedene Optionen in Zentraleuropa andiskutiert, aber auch eine klare Empfehlung ausgesprochen worden: „... Prof. Krettek Trauma Department MHH Hannover would be the best choice ...“.

Hätte Sie die Information „multiple Schussverletzungen“ nicht stutzig machen müssen?

Nein. In der Unfallchirurgie sucht man sich seine Patienten nicht aus. Im Wort Unfallchirurgie steckt das Wort Unfall. In den meisten Fällen von Unfällen sind damit legale Probleme verbunden, von der Ordnungswidrigkeit bis zur schweren Straftat. Zu schnell gefahren, bei Rot über die Ampel, Schlägerei, Messerstecherei, häusliche Gewalt, Beziehungstaten – das ganze Spektrum. Wer Täter und wer Opfer ist, erschließt sich nicht gleich, ist für unsere primäre Aufgabe auch nicht bedeutsam. Unsere Mission ist es zu helfen, Gesundheit zu bewahren. Wir können im Schockraum keinen legalen Schnellcheck machen für Probleme, für die Gerichte Jahre brauchen. Es ist übrigens auch noch nicht lange her, da hat der ehemalige Bundesminister Sigmar Gabriel schussverletzte Patienten an die Unfallchirurgie der MHH vermittelt. Einen Vater und seinen minderjährigen Sohn, deren Beine zerschossen waren.

Es stimmt also, dass Sie mehrmals im Monat Patienten mit Schussverletzungen behandeln?

Wir führen darüber keine Statistik, aber gefühlt ein- bis zweimal pro Monat bekommen wir Anfragen, untersuchen oder operieren Patienten nach Schussverletzungen.

Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit die MHH eine Behandlung ablehnt?

Wir behandeln nicht, wenn der Patient nicht transportfähig ist, die Kostenübernahme nicht gesichert ist oder einfach das Verletzungsmuster nicht in unsere Expertise passt. Und wir würden nach anderen Optionen suchen, wenn vorher bekannt wäre, dass ein Patient ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Wollten Sie nach der Mafia-Affäre wirklich hinschmeißen?

Nach der Freistellung von Herrn Tecklenburg habe ich ihm gesagt, wenn einer gehen müsste, wäre ich das. Ich habe immer deutlich gemacht, dass ich für den Vorgang verantwortlich bin. Ich habe den Patienten angenommen, ich habe ihn mit meinem Team erfolgreich behandelt, und ich habe dafür gesorgt, dass er in eine geeignete Institution im Ausland weiterverlegt werden konnte. Die überstürzte und aus meiner Sicht sehr kurzsichtige Entscheidung der Landesregierung ist für mich und viele andere, die die Details kennen, nicht nachvollziehbar. Kaum einer kennt die MHH wie Dr. Tecklenburg. Er würde so sehr gebraucht in schwierigen Zeiten, insbesondere auch für die Neubauplanung. Diese Personalentscheidung destabilisiert die MHH in Zeiten, wo genau das Gegenteil angezeigt wäre.

Was hat sich für Sie als Mediziner verändert?

Als Unfallchirurg muss man immer wieder unbequeme oder unpopuläre Dinge im Sinne des Patienten durchsetzen. Das muss man aushalten. Man ist ’Anwalt’ des oder der Patienten. Man tut das Richtige, auch wenn es unbequem ist oder andere nicht gleich verstehen.

Gehen Ihre Mitarbeiter seit dem Mafia-Skandal anders mit Ihnen um?

Ich kann sagen, dass alle Mitarbeiter, Patienten und Angehörigen, mit denen ich gesprochen habe, großes Verständnis für die ungewohnte Situation aufgebracht haben, nachdem sie Kenntnis von den tatsächlichen Abläufen erhalten habe. Meine Kollegen und Mitarbeiter halten dies auch einhellig für den ethisch richtigen Handlungsweg. Ich habe viele Mails bekommen, die uns in unserem Vorgehen bestärkt haben.

Fühlen Sie sich öffentlich an den Pranger gestellt oder können Sie die Kritik nachvollziehen?

Vor allem in der ersten Woche gab es durch Schweigepflicht und andere von der MHH nicht zu verantwortende Kommunikationseinschränkungen ein Informationsvakuum, das zu nicht belegten Vermutungen und Spekulationen geführt hat. Das war irritierend und enttäuschend, aber auch das muss man aushalten können. In der Zwischenzeit wurden wir vom Patienten von der Schweigepflicht befreit.

Hat Herr Thümler zu irgendeinem Zeitpunkt mit Ihnen gesprochen?

Nein, leider nicht. Und ich kann auch nicht ganz glauben, dass er die Äußerungen, die in der Presse abgedruckt waren, wirklich so gemacht hat. Herrn Thümler müsste ja als aufsichtführendem Minister bekannt sein, dass und zu welchen Konditionen in der MHH ausländische Patienten behandelt werden und dass seitens der MHH keinerlei Möglichkeit bestand, sich des Patienten einfach wieder zu entledigen, nachdem die Probleme aufgetaucht waren. Ich hätte mir jedenfalls gewünscht, dass er sich zunächst einmal aus erster Hand über die allgemeinen Gegebenheiten der Unfallchirurgie und die Besonderheiten dieses Einzelfalls informiert.

Wie ging es weiter, nachdem die Polizei nach der Einlieferung von Igor K. informiert worden war?

Am Tag nach der Aufnahme habe ich folgenden Bericht des diensthabenden Oberarztes bekommen: ‚... Polizei sieht aktuell keine allgemeine Gefahrenlage, jedoch eine potenzielle Gefährdung für den Patienten. Daher sitzen zwei Polizisten vor der Tür. Es würden aktuell in Deutschland keine Ermittlungen gegen den Patienten laufen. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme …‘. Danach ging es vor allem um organisatorische Details, wie man am besten mit der schwierigen Situation umgeht, den Patienten unterbringt, die Operationen durchführt.

Laut Polizei lag also kein Haftbefehl gegen K. vor?

Korrekt, kein Haftbefehl und nicht einmal ein laufendes Ermittlungsverfahren. Und daran hat sich bis zum letzten Tag nichts geändert.

Und die Polizei hat wirklich erst zum Schluss Fingerabdrücke des Patienten genommen?

Korrekt.

Wie haben Sie das Ehepaar K. erlebt?

Als ganz normale Menschen, eine Familie mit schulpflichtigen Kindern, die durch die Umstände abrupt aus ihrem gewohnten Leben gerissen wurden. Sie wirkten stark verunsichert in einem System, das sie nicht verstanden haben, hatten keine Kenntnisse der Sprache und waren bei alledem getrieben um die Sorge für die Gesundheit bei desaströsen Verletzungen an Armen und Beinen des Patienten. Es hat übrigens eine ganze Weile gedauert, bis sie sich endlich einen Anwalt genommen haben. Das würde man ja bei dem hier unterstellten Hintergrund anders erwarten.

Halten Sie eine Verwechslung weiter für denkbar?

Ja, das ist nie ausgeschlossen. Im jetzigen Krankenhaus, wo der Patient behandelt wird, sitzt übrigens nur eine Person von der Hospital Security vor der Tür. Das scheint auszureichen.

Ist es Ihnen denn wirklich egal, wen Sie behandeln?

Es ist mir nicht egal, aber ich mache keine Unterschiede im persönlichen Engagement, Fürsorge, Behandlungsqualität und kümmere mich um meine Patienten mit großer Beharrlichkeit. Meine Mitarbeiter haben Herrn K. gegoogelt, aber das war nur wirres Zeug und ergab keine Grundlage, am Vorgehen etwas zu ändern. Die wichtigste Informationsquelle war für mich die Polizei, und die haben mir gesagt, es läge nichts gegen den Patienten vor.

Wenn Sie die Uhr zurückdrehen könnten, würden Sie alles wieder genauso entscheiden?

Gute Frage. Wir haben an der MHH geplant, uns zusammenzusetzen auch unter Einbeziehung der Behörden, um ein Protokoll zu entwickeln, das uns hilft, Vorgänge zu vermeiden wie wir es jetzt erlebt haben. Wo alle Aspekte wie Patientengesundheit aber vor allem auch die Sicherheit von Mitarbeitern, weiterer Patienten und der Besucher ebenfalls berücksichtigt werden. Das dürfte aber nicht ganz einfach werden, und es wird sicher der eine oder andere Patient und das eine oder andere Bein auf der Strecke bleiben.

Was haben Sie aus dem Fall gelernt?

Ich habe viel gelernt in diesen Tagen. Weniger medizinisch-chirurgisch, sondern über die Informationsqualität unserer Presse, und ich hätte mir eine andere Art der Wertschätzung unserer Landesbehörden für die MHH und den Umgang mit ihrem Spitzenpersonal gewünscht. Ich habe gelernt, dass der Umgang mit sicherheitsrelevanten Informationen offensichtlich lax gehandhabt wird. Und ich habe gelernt, dass auch in unserem Parlament parteiübergreifend vereinzelt erschreckende Wissens- und Informationslücken darüber bestehen, was die Pflichten von behandelnden Ärzten sind. Es gibt aus unserer Sicht kein ’gesundheitsunwertes Leben’ und hoffentlich nie einen Punkt, an dem zwischen guten und schlechten Patienten unterschieden wird.

Stehen Sie weiter in Kontakt mit Igor K.?

Ich habe schriftlichen Kontakt mit seiner Frau und begleite seine Therapie weiter, da die Verletzungen komplikationsträchtig sind und das Therapieregime komplex und mehrstufig ist. Die medizinische Entwicklung ist sehr erfreulich.

Von Britta Lüers