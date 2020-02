Mafia-Affäre in Hannover: MHH-Leitung wegen Igor K. unter Druck

Hannover

Die Medizinische Hochschule ( MHH) gerät wegen der Behandlung des angeschossenen montenegrinischen Mafia-Mitglieds Igor K. (35) immer mehr in die Kritik. Der Druck auf die Krankenhausleitung steigt.

Am Montag erklärte der für die landeseigene Klinik zuständige Minister Björn Thümler ( CDU), dass sein Haus über den speziellen Patienten erst mehrere Tage nach dessen Aufnahme von der MHH erfahren habe: „Der Vizepräsident der MHH, Dr. Andreas Tecklenburg, hat das Ministerium am Abend des 11. Februar informiert“, so Thümler im Fachausschuss.

Nach NP-Informationen hatten die Schutzmaßnahmen der Polizei schon zuvor begonnen: Das SEK soll seit mindestens Montag (10. Februar) die Intensivstation, wo Igor K. behandelt wird, bewachen. Thümler hat die MHH aufgefordert, „zu rechtlichen und medizinischen Zusammenhängen Stellung zu beziehen“. Dies sei zwar erfolgt, bedarf aber einer Vervollständigung.

Nach jetzigem Stand war das hochrangige Mitglied des Skaljari-Clans bereits am Wochenende zuvor mit einem Privatjet in Langenhagen gelandet. Unbestätigten Meldungen zufolge soll neben der Frau von Igor K. auch ein Arzt aus Süddeutschland an Bord gewesen sein.

Die Einreiseformalitäten sollen auf dem Vorfeld des Flughafens abgewickelt worden sein. Anschließend wurde der Patient in einem Krankenwagen verladen und in die MHH gefahren. Nach den medizinischen Papieren, die der 35-Jährige dabei hatte, soll er mehr als 20 Schusswunden haben. Als akuter Notfall wurde er demnach aber nicht eingeliefert. Die Versorgung hatte bereits in seiner Heimat stattgefunden. Vielmehr soll es bei dem Montenegriner nun darum gehen, dass sich die zahlreichen offenen Verletzungen nicht entzünden.

„Kleiner Fehler“ in der Meldekette

Schussverletzungen müssen den Behörden generell gemeldet werden. Die MHH habe dafür Compliance-Regeln, die aber laut Thümler „einen kleinen Fehler“ hätten. So sei nicht klar, wann die entsprechende Meldekette einsetze. Auch hierzu gebe es noch eine Menge Klärungsbedarf.

Den sieht auch die FDP-Landtagsfraktion. Die reichte inzwischen einen 27 Fragen umfassenden Katalog zum Fall Igor K. ein. Natürlich wollen die Liberalen auch wissen, wer die Schutzmaßnahmen der Polizei rund um die MHH bezahlt, solange sich der Privatpatient vom Balkan in der Klinik pflegen lässt.

Ebenso will die FDP geklärt haben, ob die Klinik-Leitung bei der „Begleichung der Rechnung den Sachverhalt der Geldwäsche ausschließen könne.“ Laut Medienberichten soll Igor K. für seine Behandlung im Vorfeld in bar bezahlt haben – handelt es sich möglicherweise um schmutziges Geld aus Drogen-, Menschen- und Waffenhandel?

Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP, will, dass der Spuk in der Klinik zügig beendet wird. Er fordert, dass Igor K., „sobald er reisefähig ist, angehalten wird, die MHH wieder zu verlassen“.

Deutliche Worte in Richtung Klinik-Leitung findet auch der Fraktionschef der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer: „ Igor K. hätte niemals in der MHH behandelt werden dürfen.“ Das Verhalten der Verantwortlichen „war verantwortungslos und kostet den Steuerzahler nun zigtausende Euro“. Die Affäre fügt dem Land einen „schweren Image-Schaden zu“, so Toepffer: „Ich wünsche mir künftig eine deutlich stärke Sensibilität im Umgang mit ausländischen Spezialpatienten.“

