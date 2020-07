Mafia-Affäre: MHH-Patient darf nicht wieder einreisen

Hannover

Das nennt man einen Rechtsstaat: Der mutmaßliche Mafia-Boss Igor K. (35) aus Montenegro darf zur medizinischen Behandlung nicht wieder nach Hannover einreisen; seine Ehefrau hingegen schon. Das hat das Verwaltungsgericht Hannover am Mittwoch in einem Eilverfahren entschieden.

Igor K. war mit neun Schussverletzungen Anfang Februar als Patient in der MHH aufgenommen wurde. Seine Ehefrau begleitete ihn. Als die Polizei von dem vermeintlich kriminellen Hintergrund des Patienten erfuhr, wurde ein weitreichender Polizeischutz rund um das Krankenhaus aufgebaut. Die Kosten sollen sich auf etwa eine Million Euro belaufen haben. Hochschule und Landesregierung gerieten in arge Erklärungsnöte. MHH-Vizepräsident Andreas Tecklenburg musste gehen.

Stadt weist Mafia-Boss aus

Nach großen Protesten wies die Stadt Hannover die Eheleute am 19. und 20. Februar aus. Dagegen richtete sich jetzt die Klage von Igor K. und seiner Frau. Der Anwalt von K., Fritz Willig, kündigte in der NP eine Schadensersatzklage gegen die Stadt Hannover und das Land an. Hinter Igor K. stehe eine „seriöse Unternehmerfamilie“. Er habe nichts mit einem mafiösen Drogenhändlerring zu tun.

Vertritt Igor K.: Der Laatzener Rechtsanwalt Fritz Willig. Foto: Quelle: Zgoll

Und genau diese Frage habe die 19. Kammer des Verwaltungsgericht im Eilverfahren nicht klären können, erklärte eine Gerichtssprecherin. In der Interessensabwägung habe man aber die Klage des Patienten zurückgewiesen. Das Gericht könne nicht ausschließen, dass bei einer Fehde zwischen zwei kriminellen Clans das Leib und Leben unbeteiligter Personen gefährdet sei. Das Einreiseverbot ist auf fünf Jahre befristet.

Igor K. reiste nach Istanbul

In Bezug auf die Frau sieht das Gericht das anders. Sie gehöre keinem Mafia-Clan an. Und es sei auch nicht bekannt, dass Familienmitglieder in Montenegro von Clan-Mitglieder angegriffen werden. Sie dürfte also wieder nach Deutschland einreisen, allerdings gibt es für die Frau keinen Grund dafür. Nach der Ausweisung aus Deutschland soll sich Igor K. zur Behandlung nach Istanbul ( Türkei) begeben haben.

Von Thomas Nagel