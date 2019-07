Hannover/Laatzen

Die Polizei sucht weiterhin die 16 Jahre alte Johanna H. aus Laatzen. Die Jugendliche ist seit dem 18. Juli verschwunden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort gibt es noch nicht.

Wer hat Johanna H. gesehen? Quelle: privat

Johanna hatte am vergangenen Donnerstag gegen 23 Uhr ihre Wohnanschrift im Ortsteil Grasdorf verlassen. Ihr Ziel ist unbekannt. Die Polizei hält es für möglich, dass Johanna sich inzwischen in Hamburg oder Berlin aufhält. Sie könnte in Begleitung eines ebenfalls jugendlichen Bekannten sein. „Wir tauschen uns mit den dortigen Kollegen aus“, sagt Polizeisprecher Philipp Haase. Eine Spur gebe es jedoch noch nicht.

Wer hat Johanna gesehen?

Die Beamten hoffen daher weiterhin auf Hinweise. Johanna ist etwa 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange blonde Haare. Ihre Augen sind blau. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer khakifarbenen, langen Hose, einem grauen Feinstrickpullover und hellen Turnschuhen bekleidet. Sie trägt eine Brille und ein Hörgerät. Außerdem hat sie mutmaßlich einen kleinen, roten Rucksack mit weißen Bändern bei sich.

Hinweise zum Aufenthaltsort nehmen das Polizeikommissariat Laatzen unter Telefon 0511/10 93 17 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von api