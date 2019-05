Hannover

Rasante Fahrgeschäfte, ein buntes Kinderprogramm, Feuerwerk und kulinarische Leckereien in allen Variationen – das Frühlingsfest auf dem Schützenplatz ging am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein zu Ende. Für einen neuen Besucherrekord hat es zwar voraussichtlich nicht ganz gereicht. Aber zwischen 700.000 und 800.000 Besucher strömten auch in diesem Jahr wieder über den Schützenplatz, so die erste Schätzung von Klaus Wilhelm, Geschäftsführer der hannoverschen Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste ( AGV).

Familientage waren besonders stark

Los ging es rekordverdächtig, an den ersten fünf Tagen kamen bereits mehr als 165.000 Besucher - der beste Start der vergangenen sieben Jahre. In der Folge meinte es das Wetter aber nicht immer gut mit dem Fest. Kälte und Regen verhagelten den Schaustellern die eine oder andere Tagesbilanz. „Dann kamen aber auch wieder starke Tage. Unterm Strich sind wir zufrieden“, zieht Wilhelm Bilanz. Besonders stark waren mal wieder die Familientage. Kein Wunder, Fahrgeschäfte lockten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent. Dazu gab es Aktionen wie Kasperletheater und Kinderschminken sowie eine Kinderdisco. „Unserem Anspruch, ein Familienfest zu sein, sind wir erneut gerecht geworden. Das haben auch die positiven Reaktionen viele Besucher gezeigt“, freute sich Wilhelm.

Rasanter Spaß: Vor allem die zahlreichen Fahrgeschäfte lockten wieder die Besucher an. Quelle: Nancy Heusel

Kettenkarussell und Riesenrad drehten unermüdlich ihren Runden, wagemutige Besucher stürzten sich mit der Achterbahn in die Tiefe und die ganz Jungen hatten zwischen zehn Kinderfahrgeschäften die Qual der Wahl. Auch den Imbissbuden war zwischen süß und salzig, deftig und exotisch für jeden Gaumen etwas dabei. Apropos Essen: Das stand in diesem Jahr unter dem Thema Nachhaltigkeit. Statt Berge von Plastikgeschirr anzuhäufen, tischten die Gastronomen in Mehrweggeschirr oder gleich in biologisch abbaubaren Materialien auf. Unter dem Motto Vol-X-Fest 4.0 hatten die Veranstalter zudem auf Ökostrom umgestellt. Das kam an bei den Gästen.

Kaum Zwischenfälle

Erfreulich fällt auch die Bilanz zum Thema Sicherheit aus. Die Besucher feierten friedlich, bis auf das Schlichten kleinerer Streitigkeiten hatten die Ordnungskräfte wenig zu tun. „Mir sind keine größeren Vorkommnisse bekannt“, so der AGV-Geschäftsführer. Unterm Strich war das Frühlingsfest also wieder ein rundum gelungenes Event. Einziger Wermutstropfen für die Macher des Festes: die zunehmende Bürokratie. Dokumentationen von Arbeitszeiten, Kassen-Nachschau oder die genaue Festlegung der Routen für Schwerlasttransporte bis ins kleinste Detail sind nur einige Beispiele für die zunehmenden Auflagen. „Das kostet mittlerweile so viel Zeit und Arbeit, dass der bürokratische Aufwand kaum noch zu bewältigen“, verdeutlicht Wilhelm. Und trotzdem steht natürlich fest: Auch 2020 wird es wieder ein Frühlingsfest geben.

Von André Pichiri