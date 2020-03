MHH sucht Plasmaspender für Corona-Patienten – bereits hunderte Rückmeldungen

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover hat vor wenigen Tagen einen Aufruf zur Blutplasmaspende an geheilte Covid-19-Patienten gestartet. Ziel ist es, anderen Erkrankten zu helfen. Initiiert wurde die Aufforderung in Hannover von den beiden Medizinern Rainer Blasczyk und Axel Haverich. Bereits jetzt haben sich hunderte Menschen aus ganz Deutschland bei dem Team gemeldet.

Nach Angaben von Blasczyk ist ein solches Verfahren nicht neu. „Es wurde in Asien beispielsweise bei der SARS-Epidemie 2002/2003 und bei dem Ebola-Ausbruch 2o15 eingesetzt.“ In China – wo das Coronavirus bereits im Dezember aufgetreten ist – wurde das Verfahren in diesem Jahr bereits erfolgreich eingesetzt. Nun soll es also auch in Deutschland zum Einsatz kommen. Blasczyk spricht zwar von einem „klinischen Experiment“, ist aber aufgrund der Ergebnisse aus China optimistisch. Der 58-Jährige betont: „Wir haben im Moment keine alternative Behandlungsmethode.“

„Es ist eine Überbrückung, bis es eine Impfung gibt“

Konkret sorgen die Antikörper des immunen Menschen dafür, dass die Viren bei einem Betroffenen neutralisiert beziehungsweise die Viren bereits im Vorfeld abgeblockt werden. Damit soll vor allem schwer- und leicht kranken Personen geholfen werden. Bei Letzteren geht es vor allem darum, dass sie erst gar nicht einen schweren Verlauf erleiden, erklärt Blasczyk. Wenn es genug Blutplasma gibt, sollen auch Risikogruppen im Vorfeld immunisiert werden. Blasczyk sagt aber auch, dass das Verfahren nicht für immer schütze, vermutet werden drei Monate. Dennoch: „Es ist eine Überbrückung, bis es eine Impfung gibt.“

Auch Professor Axel Haverich ist an dem Projekt beteiligt. Quelle: Franson

Voraussetzung für eine Spende ist, dass die Person die Erkrankung gehabt hat. Zudem muss sie 28 Tage symptomfrei, zwei mal negativ getestet worden sein und die üblichen Kriterien für eine Blutspende erfüllen. Zu einem Ausschluss führen beispielsweise HIV-Krankheiten, die Einnahme bestimmter Medikamente oder der Aufenthalt in einem Malaria-Gebiet. Sind dagegen alle Kriterien erfüllt, wird den potenziellen Spendern Blut abgenommen und dieses auf Antikörper hin untersucht. Erst dann kommt es zum Spenden des Plasmas.

„Wir brauchen viele Spender“

Bereits jetzt haben sich rund 650 Menschen bei dem Ärzteteam gemeldet. Blasczyk und Haverich freuen sich über die Rückmeldungen. „Minütlich werden es mehr“, so Blasczyk. Das sei gut. Denn: „Wir wollen ja ein vernünftiges Register aufbauen, dafür brauchen wir viele Spender.“ Da nicht alle Interessenten telefonisch befragt werden können, bekommen sie im ersten Schritt einen Fragebogen, um zunächst die Voraussetzungen abzufragen.

Wann es genau mit der Entnahme von Blutplasma losgehen kann, ist noch unklar. Noch wartet das Team auf die offizielle Genehmigung. „Wir hoffen, dass wir die in dieser Woche bekommen“, so Blasczyk. Normalerweise muss das Blut dann vier Monate in Quarantäne – um weitere Krankheiten ausschließen zu können. „Diese Zeit wurde nun auf drei Wochen reduziert“, erklärt Blasczyk. Wenn alles gut läuft, könnte also in etwa vier Wochen bei den ersten Patienten mit dem Transfundieren begonnen werden.

Kontakt zur MHH

Wer bereits positiv getestet wurde, gesund ist und anderen helfen möchte, kann sich telefonisch unter der 08 00 532 53 25 (kostenfrei) oder per E-Mail unter rkp-spende@mh-hannover.de melden. Künftig sollen nach Angaben von Blasczyk zudem über die Gesundheitsämter genesene Menschen kontaktiert werden. Diese können dann eine Einverständniserklärung abgeben, dass die MHH sie kontaktieren darf.

Von Cecelia Spohn