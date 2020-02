MHH schlägt Alarm: Pflegenotstand in der Kinderklinik

Hannover

Seit spätestens 2017 ist er auch in der Kinderklinik der MHH spürbar – und zwar in aller Härte: Der Pflegenotstand. Zu wenig Personal, zu wenig Zeit für die kleinen Patienten und deren verzweifelte Eltern. Das kennt Kinderkrankenschwester Swanette Zwafink nur zu gut. „Man ist immer unter Zeitdruck“, sagt sie. Kommt gestresst zum Dienst, nimmt den Stress von der Arbeit mit nach Hause. „Es muss endlich was passieren“, stellt sich Professor Philipp Beerbaum hinter die Krankenpfleger. Der ärztliche Leiter der Kinder-Kardiologie sowie weitere leitende Mitarbeiter aus der MHH-Kinderklinik fordert mehr Geld für die „vorderste Front“ der Medizin, die Krankenpflege. Aber noch mehr wollen sie anstoßen: Ein gesellschaftliches Umdenken, das diesen derzeit ungeliebten Job auch in seinem Ansehen aufwertet.

„Wir haben inzwischen so wenig Pflegekräfte, dass wir uns überlegen müssen, wen können wir überhaupt behandeln?“, sagt Michael Sasse, Leitender Oberarzt an der Kinderintensivstation die Situation an der MHH. Oft gehe das zu Lasten derer, die unter komplexen Krankheiten leiden und damit eine intensive Betreuung, Zeit und ein genaues Hinsehen benötigten. „Man muss auch sehen: Da liegt dann jemand acht Wochen auf der Intensivstation. In dieser Zeit fallen andere 20 Patienten hinten runter, denen ich in dieser Zeit schnell helfen könnte – auch Kinder“, schildert er sein moralisches Dilemma.

Pflegeberufe haben ein Imageproblem

Bereits Ende 2018 hatten Sasse und weitere Kollegen der MHH ein mediales Ausrufungszeichen gesetzt und auf den drastischen Pflegekräftemangel hingewiesen: 300 kranke Kinder habe man wegen Personalnot in 2018 abweisen müssen. Viel geändert habe sich seitdem unterm Strich nicht. „ Altenpflege ist politisch Thema, aber Kinderkrankenpflege? Eher nicht“, so Sasse. Weiterhin werde ihm die Entscheidung aufgedrückt, welcher Patient bleiben darf, welcher nicht.

Schuld daran sei aber nicht die MHH-Leitung, die habe ihr Okay für weiteres Personal gegeben, doch der Markt gebe nicht mehr her. Der Pflegeberuf sei einfach zu unattraktiv. In erster Linie wegen des geringen Gehalts. Sasse macht eine einfache Rechnung auf: „Der Pflegeberuf muss einen Job bei VW vom Gehalt her ausstechen, dann wird sich das ändern.“

Mehr als nur mehr Geld ist nötig

Doch notwendig ist noch mehr: Etwa bezahlbarer Wohnraum in Jobnähe, Kita-Betreuungszeiten, die an die Arbeitszeiten des Schichtdienstes angepasst sind – also manchmal ab 6 Uhr morgens, manchmal bis 21 Uhr abends Betreuung – und bessere Aufstiegsmöglichkeiten in der Karriereleiter. An mehreren Ecken müsse „gesellschaftlich umgedacht werden“, fordern die Vertreter der Kinderklinik.

Dass es immer enger wird merkt auch Sami Ullrich am eigenen Leibe. Vor knapp 41 Jahren kam er mit einem Herzfehler auf die Welt wurde von Anfang an in der MHH betreut. Vier große Operationen, plus unzählige Krankenhausaufenthalte, meist von mehreren Wochen und die regelmäßigen Checks: Sami Ullrich ist sozusagen Langzeitpatient. Er weiß: Für die komplexe und zeitintensive Betreuung der Kinder mit Herzfehler fehle oft die Zeit. Deshalb unterstützt er die MHH bei ihrer Lobbyarbeit: „Die Kinderpflege ist in den Köpfen oft zu weit weg – und das muss sich dringend ändern“.

