MHH muss 14-stöckiges Bürohaus räumen

Auf dem Lageplan der Medizinischen Hochschule Hannover ( MHH) ist das 14-stöckige Bauwerk nur ein kleines gelbes Viereck: Haus A ( Verwaltungsgebäude) schräg gegenüber dem Haupteingang zum Bettenhaus. Doch dieses Haus sorgt derzeit für große Aufregung bei den Nutzern. Nach NP-Informationen muss das Haus in der nächsten Woche geräumt werden. „Wir sollen bis zum 19. Dezember unsere Sachen packen“, sagt ein Mitarbeiter.

Grund für die Schließung sei der Brandschutz. Das Bürohaus genüge nicht mehr den Sicherheitsanforderungen, habe die Feuerwehr Hannover bei einer Brandbegehung festgestellt. Von der MHH gibt es noch keine Stellungnahme. Bei der Stadt äußerte man sich zunächst zurückhaltend: „Eigentlich ist das Sache des Eigentümers“, meinte eine Sprecherin.

Auch der Mann der EU-Kommissionspräsidentin ist betroffen

In dem Gebäude befinden sich Forschungsbüros, die Pressestelle, Vereine und Stiftungen. Auch Heiko von der Leyen, Mann der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, habe sein Büro in Haus A, heißt es.

Im Sommer sei festgestellt worden, dass das Verwaltungsgebäude im Brandfall nicht mehr sicher sei. Der NP liegen Mails vor, indem das Gebäudemanagement davon spricht, dass die Nutzung von Haus A über den 31. Dezember 2019 nicht mehr gestattet sei. Für die Mieter ohne Ausweichquartier bedeutet das, dass sie ihre Büros bis Ende der nächsten Woche verlassen müssen. Möbel und Akten werden nach der Räumung eingelagert. Doch wie soll man in so kurzer Zeit und dazu noch vor Weihnachten ein Umzugsunternehmen auftreiben?

„Wir sind aufgefordert worden, Homeoffice zu machen“, meint ein Betroffener. Aber wie soll das gehen ohne Akten? In dem Verwaltungsgebäude befindet sich auch die „Gesellschaft Freunde der MHH“. Der Verein hat schon in seiner mehr als 50-jährigen Geschichte immense Summen für die Forschung und Patientenversorgung eingesammelt. Auch die Förderstiftung MHHplus befindet sich in dem Haus. 2009 hatten elf MHH-Professoren in die Stiftung eingezahlt, um bessere Bedingungen für Forscher zu schaffen.

