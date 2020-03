MHH bereitet sich auf Corona-Welle vor

Hannover

Wann die große Corona-Welle die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) erreichen wird, kann keiner verlässlich sagen. Fakt ist: Mit jedem neuen Tag kommen immer mehr Covid-19-Fälle dazu. Um für den großen Ansturm gewappnet zu sein, hat die Klinik längst den Notfallplan ausgerufen. Nicht dringende Operationen wurden abgesagt, ein Besuchsverbot erlassen. Täglich kommt die Krankenhausleitung (KEL) zum Krisengipfel zusammen, um die Maßnahmen an der MHH den neuesten Entwicklungen anzupassen.

Die Krankenhauseinsatzleitung: Professor Benno Ure (links) und Notfallmediziner Bastian Ringe. Quelle: MHH

„Der Notfallplan beinhaltet auch klar definierte Abläufe, wie wir die Bettenkapazitäten dem tatsächlichen Bedarf sukzessive anpassen können. Auch das Personal wird dabei bedarfsgerecht eingesetzt“, sagt Sprecher Stefan Zorn. Man habe hier noch gute Ressourcen, was Intensivbetten und Beatmungskapazitäten anbelangt. Zu konkreten Zahlen schweigt er. Wie genau die Vorbereitungen in der Notaufnahme, auf der Intensivstation sowie auf der Infektionsstation ablaufen, davon machten sich nun Professor Benno Ure und Notfallmediziner Bastian Ringe aus der KEL ein Bild.

Eine saubere hygienische Trennung durch die Triage

Ringe erklärt bei dem Klinik-Rundgang: „Vor der Notaufnahme findet die Triage statt, dort werden die Patientenströme gelenkt, also auch differenziert, ob es sich um Covid-19-Infizierte oder andere Notfälle handelt.“ Nur so könne man eine saubere hygienische Trennung erreichen. Was in Großübungen für den Notfall – den sogenannten Massenanfall an Verletzten – an der MHH in der Vergangenheit oft geübt wurde, wird in diesen Tagen zum Realszenario.

Die Notaufnahme ist bis zu den Gängen und Fluren dahinter erweitert worden. „Damit wir hier zahlreiche Patienten aufnehmen können“, so Ure. Riesige Sauerstoffflaschen stehen in weiten Abständen einsatzbereit – für jene Patienten, die nach der Aufnahme sofort beatmet werden müssen. Platz ist hier für etwa zehn Erkrankte. Auf einem anderen meterlangen Flur reiht sich ein Krankenhausbett an das nächste – mehrere Dutzend zusammen. Zum Schutz der anderen werden hier, sobald die Corona-Welle angerollt ist, mobile Wände zur Isolation aufgestellt.

Ein Intensivpatient „auf dem Weg der deutlichen Besserung“

Eine der MHH-Intensivstationen wird nur für Covid-19-Infizierte genutzt. Vier Patienten werden dort aktuell behandelt, ebenso viele liegen auf normalen Stationen. Ringe berichtet von einem kleinen Hoffnungsschimmer: „Es ist sehr erfreulich, dass einer unserer Intensivpatienten auf dem Weg der deutlichen Besserung ist. Er muss nicht mehr beatmet werden und kann vermutlich sehr bald die Intensivstation verlassen.“

Mehrere Sauerstoffflaschen wurden für schwerkranke Corona-Patienten auf diesem Klinikflur aufgebaut. Quelle: MHH

Doch die Klinikeinsatzeinleitung hat nicht nur die Corona-Patienten im Blick, sondern auch die eigene Belegschaft. „Die Belastung derzeit ist enorm, noch ist die Stimmung der Mitarbeiter gut, und wir tun alles dafür, damit es so bleibt.“ Denn Intensivbetten und Beatmungskapazitäten könnten nur dann Leben retten, wenn auch das Personal da sei.

Lesen Sie auch:

Von Britta Lüers