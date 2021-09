MHH bekommt 1,4 Millionen Euro von ehemaliger Patientin

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) freut sich über eine riesige Spende. Eine ehemalige Patientin hat die MHH in ihrem Testament mit fast 1,4 Millionen Euro bedacht. Die Frau stamme aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie und sei aus Gründen der Liebe nach Hannover gezogen, teilte ein MHH-Sprecher am Mittwoch mit. Bis zu ihrem Tode im Februar habe sie hier gelebt. Das Geld fließt je zur Hälfte in die Krebs- und in die kardiologische Forschung.

Weitere Einzelheiten zu der Spenderin gab die MHH nicht preis. Das Geld sei über einen Rechtsanwalt an die Förderstiftung der Hochschule geflossen – unter Wahrung der Anonymität der Verstorbenen.

Wie außergewöhnlich diese Summe ist, verdeutlich ein Vergleich aus dem Jahr 2020. „Im vergangenen Jahr hatten wir 1,8 Millionen Euro an privaten Spenden“, erklärt Eckhard Schenke, Leiter der MHH-Stabsstelle Fundraising. Die MHH habe in 2020 rund 2,5 Millionen Euro an Spenden erhalten, unter anderem von Stiftungen, Vereinen und vom Land.

Im Corona-Jahr erwiesen sich die Freunde der MHH als besonders spendabel. „Im Vergleich zu 2019 haben sich die Spenden in etwa verdoppelt“, sagt Schenke. Und mit Sicherheit hänge das mit der Pandemie zusammen. Eckhard Schenke: „Es gibt eigentlich nur zwei Gründe für eine Spende an die MHH. Entweder ist es eine Art Dankeschön für die erhaltene medizinische Hilfe, oder um den medizinischen Fortschritt zu fördern.“

Von Thomas Nagel