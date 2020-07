MHH-Vize Welte: Impfstoff frühestens im nächsten Jahr

Hannover

Weltweit steigt die Hoffnung auf die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes, und Meldungen über Forschungserfolge geben ihr zusätzlich Nahrung. Doch MHH-Vizepräsident Prof. Tobias Welte, ausgewiesener Impfstoffexperte und Fachmann für Pandemien, rät von allzu großen Hoffnungen ab. „Wir sind erst ganz am Anfang“, sagt er. „Vor Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres wird es keinen Impfstoff geben. Diesen Winter müssen wir noch mit Corona leben, da führt kein Weg dran vorbei.“

Welte weiß, wovon er redet. Seit etwa 30 Jahren ist er in der Impfforschung tätig. Bei allem Verständnis für den Wunsch, das Problem schnell erledigt zu wissen, bleibe er aber in zweierlei Hinsicht zurückhaltend. Zum einen: Impfstoffentwicklung dauert. Aktuell befänden sich die Studien in einem sehr frühen Stadium, würden mit Teilen möglicher Impfstoffe Immunreaktionen beobachtet. „Jetzt muss man mit sehr viel größeren Studien mit tausenden Probanden beginnen“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um die Ankurbelung der Immunabwehr und das Vermeiden von Impfschäden, sondern auch um die Effizienz. „Bislang laufen erste Tests an jungen Menschen. Unser Ziel müssen aber die älteren Menschen mit Vorerkrankungen sein.“

Anzeige

Nur einer von 100 erfolgreich

Das zweite Problem: Von 100 möglichen Impfstoffen kommen nur eines ans Ziel. Die anderen seien nicht sicher oder nicht effektiv genug. „Vielleicht wirkt es bei einem 25-Jährigen, aber nicht mehr bei einem 75-Jährigen mit mehrfachen Organerkrankungen.“

Weitere NP+ Artikel

Hinzu kommt, dass ein Corona-Impfstoff, sobald entwickelt, ja möglichst schnell auf den Markt kommen soll. Daher würden neue Technologien angewendet, mit denen man noch keine Erfahrungen gesammelt habe, so Welte. Die klassische Impfstoffproduktion auf Hühnereibasis brauche zu viel Zeit.

Ohne Impfbereitschaft ohnehin zwecklos

Und wenn es dann endlich eine Impfung gebe, müssten sich die Leute auch impfen lassen. „Wir brauchen eine mindestens 80-prozentige Abdeckung, um effektiv zu sein“, betont der MHH-Vize. „Bei der Grippeschutzimpfung sind wir mal eben bei 40 Prozent.“ Und damit in Europa Schlusslicht.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie lange ein solcher Impfstoff dann wirke, sei ebenfalls unklar. „Dazu haben wir noch gar keine Idee. Wir sehen bei Corona-Patienten, dass die Antikörper relativ schnell wieder verschwinden.“ Es könnte also sein, dass eine Corona-Impfung jedes Jahr erneuert werden müsste. Was der Impfbereitschaft auch abträglich sein könnte.

Kann das Virus einfach verschwinden?

Allerdings könnte sich das Corona-Virus soweit verändern, dass es für den Menschen ungefährlich wird – ähnlich dem Erreger der Spanischen Grippe, die in drei Wellen 1919 und 1920 Millionen Tote verursacht hatte, und dann einfach verschwand. „Evolutionstheoretisch betrachtet hat ein Virus kein Interesse daran, seinen Wirt umzubringen“, sagt Welte. „Es versucht, sich an den Menschen anzupassen.“ Das Corona-Virus sei aber ein neuer Erreger, da lasse sich nicht sagen, wie es sich verhalten werde.

Es könne sich aber auch auf einer anderen Stufe der Infektionskette etwas ändern. Das Virus komme von der Fledermaus über einen noch unbekannten Zwischenwirt an den Menschen. Beim Ausbruch eines ersten Sars-Erregers 2002/3 in China habe man die Verbreitung einfach gestoppt, indem man diesen Zwischenwirt ausschaltete. Das war eine bestimmte Wildkatzenart. Welte: „Die hat man brutal ausgerottet und so die Übertragung blockiert.“

Einmalige Tests am Flughafen reichen nicht

Doch nun ist Corona weltweit verbreitet, hat aktuell bereits 650.000 Todesopfer verursacht. Nach ersten Lockerungen kommt es bereits zu erneuten Ausbrüchen und dem Anstieg von Infektionszahlen. Tests an Flughäfen sollen helfen, das Einschleppen nach Deutschland zu verhindern. Zunächst auf freiwilliger Basis, doch werden auch Zwangstests gefordert. Welte hält einmalige Tests nach der Landung indes nicht für ausreichend. „Wenn man sich infiziert hat, ist man frühestens nach fünf Tagen positiv“, sagt er. „Man braucht eigentlich zwei bis drei Tests in entsprechenden Abständen.“ Doch sollte man das auch von der Steigung der Infektionsrate in den jeweiligen Reiseländern abhängig machen.

„Corona heißt, man lernt jeden Tag dazu“, betont der Experte. „Man muss immer auf Sicht fahren.“

Von Andreas Krasselt