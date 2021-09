MHH-Studie zu Kaufsucht: Wenn das Denken nur noch um das Einkaufen kreist

Hannover

Anne Meyer (62, Name geändert) hat viele Jahre Geld von den Konten ihrer Kunden genommen. Keine gute Idee für eine Bankangestellte. Dafür wurde sie im Juli in Hildesheim zu einer Gefängnissstrafe verurteilt. Was nur am Rande in der Verhandlung Erwähnung fand: Die Frau litt unter einer Kaufsucht.

Etwa fünf Prozent (mehr als vier Millionen Menschen) der Bevölkerung gelten als Kaufsucht gefährdet. Dennoch ist die Erkrankung keine anerkannte psychische Störung. Damit sich das ändert, hat MHH-Professorin Astrid Müller eine große Studie gestartet. Zusammen mit australischen Forschern hat sie 138 Experten aus 35 Ländern zu diesem Thema befragt. „Unser Ziel ist es, international geltende diagnostische Kriterien zu entwickeln“, sagt die Ärztin der MHH-Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie.

Kaufen, um Frustrationen zu bewältigen

Denn genau wie Alkoholiker sind die überwiegend weiblichen Kaufsüchtigen abhängig. „Diese Menschen haben einen unwiderstehlichen Kaufdrang. Sie konsumieren, um ihre Gefühle zu regulieren“, sagt Professorin Müller. Häufig haben die Betroffenen ein geringes Selbstwertgefühl. Allein das Verkaufsgespräch gibt ihnen das Gefühl, etwas wert zu sein.

„Der Konsum hilft beim Bewältigen von Gefühlen wie Angst, Wut oder Langeweile“, erklärt die MHH-Ärztin. Das Problem: Der Druck zu kaufen, wird immer größer. Die Befriedigung hält nur kurz an. Danach entstehen relativ schnell Frustration bis hin zu körperlichen Beschwerden wie Tinnitus, Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit. Irgendwann dreht sich das ganze Denken nur noch ums Konsumieren.

Betroffene ziehen sich zurück

Professorin Müller hat eine Patientin, die sieben, acht Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzt und kauft und verkauft. Auch das sind Suchtkriterien: sozialer Rückzug und ständige Beschäftigung mit dem eigenen Konsum. Im Verlaufe der Sucht verändern sich die Verknüpfungen im Gehirn. Die Süchtigen reagieren automatisch mit einem intensiven Kaufdrang auf Reize, die mit Shopping verbunden sind – wie zum Beispiel das Smartphone, wenn sie damit oft online shoppen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum ist es so wichtig, dass „Buying-Shopping-Disorder“ (Kauf-Shopping-Störung) als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt wird? Reicht es nicht, dass es als Impulskontrollstörung geführt wird? Viele Betroffene sind schwer verschuldet, werden gar delinquent, um ihren Konsumzwang noch finanzieren können. Gerichte erkennen eine Kaufsucht nicht für eine verminderte Schuldfähigkeit an. Und das therapeutische Angebot ist noch sehr überschaubar. Derzeit gibt es nur in Spezialambulanzen Therapieangebote.

Und genau deshalb ist es so wichtig, Kriterien festzulegen, ab wann frau unter Buying-Shopping-Disorder leidet. Nur so kann die Suchterkrankung als eigenständiges Krankheitsbild etabliert werden. MHH-Professorin Müller untersucht derzeit, wie und ob sich die Denkprozesse in Zusammenhang mit problematischem Online-Shopping verändert. Interessierte können sich unter folgender Adresse melden web-verhalten-studie@mh-hannover.de.

Von Thomas Nagel