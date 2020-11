MHH-Studie untersucht Wirkung einer Uralt-Therapie gegen Covid-19

Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) hat sich auf den Weg gemacht, schwer erkrankten Corona-Patienten zu helfen. Und der Name der Studie ist dabei Programm: Das Bundesministerium für Gesundheit unterstützt die COMET-Studie mit 3,34 Millionen Euro.

In der Untersuchung soll der Nachweis erbracht werden, wie wirksam die passive Immunisierung von Corona-Patienten ist. Dabei wird den Betroffenen das Plasma von bereits Infizierten injeziert (Rekonvaleszentenplasma). Diese Methode wird bereits praktiziert. Eine Ausnahmeregelung im Arzneimittelgesetz macht das angesichts der Pandemie möglich.

340 Patienten nehmen an der Studie teil

Doch noch fehlt es an einem Wirksamkeitsnachweis. An der Studie nehmen 340 Menschen (im Alter von 18 bis 75 Jahren) teil. Die Hälfte der Patientengruppe erhält an zwei aufeinander folgenden Tagen je 250 Milliliter Spenderplasma mit Antikörpern gegen das Virus. Die andere Gruppe erhält kein Plasma. Bei den Probanden handelt es sich um Patienten, die im Krankenhaus liegen, aber noch nicht beatmet werden müssen.

Wirkt Therapie besser, je früher sie erfolgt?

Die Hoffnung der Mediziner: Die Therapie schwächt den Krankheitsverlauf ab. Die passive Immunisieurung soll verhindern, dass die Betroffenen ein Fall für die Intensivstation werden. „Wir gehen davon aus, dass die adoptive Immuntherapie am besten wirkt, je früher wir sie einsetzen“, sagt der Studienleiter, MHH-Professor Rainer Blasczyk. Der Transfusionsmediziner ist daher überzeugt, dass eine prophylaktische Behandlung — etwa für nicht-infizierte Risikopatienten — die Erkrankung sogar gänzlich verhindern könnte.

Die Studienteilnehmer werden in der MHH, im Siloah und in Kliniken in Dortmund, Krefeld, Essen sowie Magdeburg behandelt. Zwei Faktoren sind entscheidend: Das Plasma muss genug Covid-19-aktive Antikörperen haben und es darf keine gesundheitsschädlichen Substanzen enthalten. Deshalb wird es im MHH-Institut für Virologie getestet. Professor Blasczyk: „Plasma hat zwei Vorteile. Es ist sicher und steht innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung.“ Er hofft, im Laufe des nächsten Jahres Ergebnisse vorlegen zu können.

Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, kann sich unter der Mailadresse RKP-Spende@mh-hannover.de für eine Spende melden. Die Idee der passiven Immunisierung ist uralt. Sie wurde bereits während der Spanischen Grippe (1918 bis 1920) praktiziert. MHH-Herzchirurg Axel Haverich hatte im März 2020 zusammen mit Blaszcyk diese Methode ins Spiel gebracht. Der Schutz, den die passive Immunisierung liefert, ist wohl nicht lang. Die Rede ist von drei Monaten. Aber die Therapie kann helfen, Patienten über eine schwere Akut-Phase zu helfen. Die passive Immunisieurung gilt als Ersatztherapie, bis es eine Impfung gibt.

Von Thomas Nagel