MHH-Studie: Epidemie sorgt für mehr häusliche Gewalt

HANNOVER

Die MHH hat jetzt eine Studie über die seelischen Auswirkungen der Pandemie veröffentlicht – mit zum Teil erschreckenden Ergebnissen. Die Erhebung des MHH-Zentrums für seelische Gesundheit ist eine der erste ihrer Art in Deutschland.

So beklagten fünf Prozent der 3545 Befragten (83 Prozent Frauen, Durchschnittsalter 40 Jahre), dass sie in den vergangenen Wochen häusliche Gewalt erlebt hätten. Die Gewaltformen waren verbal (98 Prozent), körperlich (41,9) und sexuell (30,2).

Viele schlafen jetzt schlechter

45,3 Prozent der Studienteilnehmer gaben an, seit der Pandemie schlechter zu schlafen. Etwa die Hälfte fühlte sich reizbarer; 29 Prozent waren wütender und aggressiver als in Vor-Corona-Zeiten. Etwa zwei Drittel der Befragten erklärte, den Frust an anderen Menschen auszulassen.

Professor Tillmann Krüger, Leiter der Studie, erklärt: „All diese Themen sind uns nicht unbekannt. Aber die Restriktionen während der Coronavirus-Pandemie und die damit assoziierte räumliche Enge in Familien können zu einem erheblichen Aufflammen dieser Probleme führen.“

Die meisten Menschen kommen gut klar

Erfreulich: 60 Prozent der Befragten gaben an, sehr gut oder gut mit dem veränderten Alltag während der Pandemie zurecht zu kommen.

Die Auswertung der Daten bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. bis 15. April, also den schärfsten Lockdown-Maßnahmen. Da die MHH-Psychiater seelische Langzeitfolgen der Pandemie erwarten, erfolgt nun eine zweite Studie (ww2.unipark.de/uc/MHH_Umfrage_COVID-19/). Jeder kann daran teilnehmen.

Von Thomas Nagel