MHH-Studie: Aktive Menschen sind besser vor Corona geschützt

Die Corona-Krise sorgt für eine immense Staatsverschuldung. Finanzpolitiker werden also in Zukunft wieder eine Metapher hervorkramen: Bei öffentlichen Ausgaben müssen wir den Gürtel enger schnallen. Professor Uwe Tegtbur, Sportmediziner an der MHH, macht derzeit gerade eine umgekehrte Beobachtung. „Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sportliche Menschen aktiver geworden sind. Inaktive hingegen noch inaktiver“, sagt er. Er arbeitet gerade an der Studie „Hits“ (Herzinsuffizienz – individuelles Training, Telemonitoring und Selfmanagement).

Aus seinen Aufzeichnungen ergibt sich, dass übergewichtige Menschen mit Herzschwäche noch weiter an Gewicht zugelegt haben. Und das wird auch anhand von internationalen Studien unterstrichen. So hat eine chinesische Studie ergeben, dass während Corona 12.000 Testpersonen im Durchschnitt 2,6 Kilo zugenommen haben.

Inaktive Menschen stärker von Corona-Infektion betroffen

Und das ist in doppelter Hinsicht schlecht. Zum einen steigt mit jedem Kilo zu viel auf der Waage das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum anderen steigt die Gefahr für eine schwere Covid-19 Infektion bei älteren, inaktiven Menschen erheblich an. Das hat jetzt eine Studie von MHH-Kardiologen mit der Uni Marburg ergeben.

„Das Impfen bleibt der wichtigste Schutz, um sich vor einer Corona-Infektion zu schützen“, sagt MHH-Ärztin Melanie Ricke-Hoch. Aber um seinen Immunschutz zu erhöhen, könne jeder Einzelne etwas tun. Sie stützt sich dabei auf die Daten der MHH-Studie „Rebirth 60+“. Im Rahmen dieser Untersuchung hatten Senioren im Alter von 60 bis 80 Jahren sich unter ärztlicher Kontrolle gezielt bewegt. „Wir haben Blutproben gesunder Senioren untersucht, die ein zwölfmonatiges Bewegungstraining absolviert haben“, sagt die Forscherin. Der Nachweis sei eindeutig. In den Blutproben, die am Ende des Programms entnommen wurden, befand sich deutlich weniger PGE2 als in Proben aus der Zeit vor dem Training.

Deutsche Männer weltweit am inaktivsten

PGE2 steht für Gewebehormon Prostaglandin E2. Bei Virusinfektionen unterdrückt dieser Botenstoff das angeborene und erlernte Immunsystem und fördert die Ausbreitung der Viren. Zu viel von diesem Hormon bedeutet also eine größere Anfälligkeit für Corona.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Menschen ab 18 Jahre pro Woche 150 Minuten moderate Aktivität oder 75 Minuten intensivere Aktivität. „Das erreichen nur etwa 50 Prozent der Bevölkerung“, sagt Sportmediziner Tegtbur. Noch betrüblicher: Weltweit sind die deutschen Männer am inaktivsten, in etwa auf dem Niveau ihrer Geschlechtsgenossen in Brasilien und Saudi-Arabien. In jedem Fall deutlich schlechter als in den USA und Australien. Die deutschen Frauen sind ähnlich inaktiv wie ihre Männer. Aber weltweit ist die Fitness der Frauen in allen Erdteilen bis auf einige Ausnahmen (zum Beispiel Russland und China) deutlich schlechter. Das geht aus einem Artikel der renommierten ärztlichen Fachzeitschrift „Lancet“ hervor.

Mittlerweile gebe es Studien, dass bei Sportlern die Immunantwort nach einer Impfung massiv besser ausfalle als bei Nichtsportlern. Kleine Einschränkung: „Für Corona-Impfungen ist das noch nicht untersucht“, sagt Professor Tegtbur. Man könne die Immunisierung sogar noch erhöhen, wenn man am Tag der Impfung Sport treibe. Bislang raten Ärzte am Tag der Impfung zur Schonung. Wohl eine überholte Erkenntnis, meint der MHH-Sportmediziner.

