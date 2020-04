MHH: Staatsexamen für Studenten mit Mundschutz

Hannover

Ärzte braucht das Land: In Zeiten von Corona ist das fast schon eine Binsenweisheit. Doch wie sollen die Medizinstudenten ihre Prüfungen ablegen, ohne sich der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen? In der MHH wurde dieses Kunststück vollbracht. Vergangenen Woche legten 110 Studenten aus Niedersachsen das zweite Staatsexamen in Hannover ab.

Um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, waren 15 statt ansonsten nur vier Prüfungsräume notwendig. Das erforderte wiederum mehr Aufsichtspersonal. An den drei Prüfungstagen waren je 40 Personen im Einsatz, davon 25 von der MHH und 15 vom Landesprüfungsamt Niedersachsen. Zudem bekamen alle Prüflinge einen Mundschutz und es musste ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt werden.

Examen hätte um ein Jahr verschoben werden müssen

„Das alles hätte das Landesprüfungsamt ohne die Hilfe der MHH nicht bereitstellen können“, erklärte Meike Meyer-Wrobel, Geschäftsführerin des Niedersächsischen Zweckverbandes zur Approbationserteilung (NiZzA). In Niedersachsen hatten die zuständigen Ministerien nach Beratung mit den Universitäten Hannover, Göttingen und Oldenburg entschieden, das Staatsexamen durchzuführen.

Und so blieb den Verantwortlichen in Hannover nur wenige Tage Zeit, das Staatsexamen in Zeiten der Pandemie zu organisieren. Allerdings ist das auch im Interesse der Studenten geschehen. Denn ohne das Staatsexamen (M 2) hätten sie zunächst ins praktische Jahr gehen müssen. Die Studenten hätten die M 2-Prüfung ein Jahr später vor dem nächsten Staatsexamen (M 3) ablegen müssen.

Von Thomas Nagel