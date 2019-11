Sensationelle Entdeckung: Hilft Fettsäure gegen Depression?

Hannover

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen – schon heute sind sie der zweithäufigste Grund für Ausfälle im Job. Weltweit leiden etwa 350 Millionen Menschen an Depressionen – „alle Kulturen sind davon betroffen, Frauen machen mit einem Anteil von Zweidrittel die Mehrheit der Erkrankten aus“, berichtet Kai Kahl, MHH-Professor für Psychiatrie und Psychotherapie.

In Deutschland sind es etwa 5,4 Millionen Depressive, rund 10.000 töten sich jedes Jahr. „Die Zahl der Suizidversuche ist noch fünf- bis zehnfach höher“, so Kahl. Allerdings, und das ist an dieser Stelle eine erfreuliche Nachricht: „Die Zahl depressiver Menschen ist nicht steigend, das ist auch den vielen Kampagnen und Präventionsnetzwerken zu verdanken. Auch der Umgang mit psychischen Erkrankungen ist inzwischen deutlich offener geworden“, sagt Kahl. Keine Einigkeit unter Wissenschaftlern herrscht hingegen in der Frage, ob zunehmend mehr Kinder und Jugendliche depressiv sind. Psychiater Kahl geht nicht davon aus.

Veränderungen im Gehirn

Viele Untersuchungen deuten schon seit Jahren darauf hin, dass bei Depressionen typische Veränderungen im Gehirn vorliegen. Dabei scheinen bestimmte Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter wie etwa der Glücksbotenstoff Serotonin, aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Doch die genauen molekularen Abläufe im Gehirn von Depressiven sind bislang unzureichend erforscht.

Ein Team um MHH-Professor Evgeni Ponimaskin vom Institut für Neurophysiologie hat jetzt herausgefunden, dass die Fettsäure Palmitat, ein Zwischenprodukt des Stoffwechsels, offenbar eine entscheidende Rolle spielt. „Fehlt die Fettsäure, funktioniert ein wichtiger Serotoninrezeptor nicht mehr richtig“, erklärt Ponimaskin. Der Serotoninhaushalt kommt aus dem Gleichgewicht und damit offenbar auch die gesunde Psyche.

Um den fatalen Folgen depressiver Störungen auf die Spur zu kommen, haben die Neurophysiologen die Rolle des Palmitats und der dazugehörigen Steuermechanismen in Zellkulturen sowie im Gehirn von Mäusen und Ratten mit dem depressionsähnlichen Verhalten untersucht. Eine Kooperation mit einer Psychiatrischen Klinik in Chicago ( USA) ermöglichte es den Medizinern zudem, Gehirnproben depressiver Suizidopfer zu analysieren.

Bluttest soll Suizidneigungen erkennen

Dem Team um Professor Ponimaskin ist es dabei nicht nur gelungen, das zuständige Enzym, das Palmitat auf den Rezeptor überträgt, zu finden, sie identifizierten auch die Steuerungsmechanismen.

Gemeinsam mit Professor Thomas Thum, Leiter des MHH-Instituts für Molekulare und Translationale Therapiestrategien, haben sie dabei einige regulatorische Moleküle, sogenannte MikroRNAs, identifiziert. Diese waren im Gehirn von Suizidopfern deutlich häufiger zu finden als bei gesunden Menschen. Gleichzeitig war die Expression des Palmitat-übertragenden Enzyms verringert. Thum erläutert: „Unsere Zukunftsvision ist es, einen Bluttest zu entwickeln, um suizidale Neigungen bei depressiven Menschen frühzeitig zu identifizieren.“

Dieser Test wäre ein echter Meilenstein im Kampf gegen Depressionen und Selbstmorde. Denn, so Kahl: „Wir wissen nur selten, welche unserer Patienten tatsächlich suizidgefährdet sind. Immer wieder gibt es zudem das Phänomen, dass es Depressiven in der Therapie plötzlich vermeintlich besser geht und sie dann Suizid begehen. Dieses Phänomen wurde vom Psychiater Walter Pöldinger schon im letzten Jahrhundert eindringlich beschrieben.“

MHH-Psychiater Kai Kahl nennt die Forschungsergebnisse daher „eine „der wichtigsten Entdeckungen des Jahres für die Psychiatrie“. Kahl weiter: „Nun müssen wir in klinischen Untersuchungen herausfinden, ob MikroRNAs auch als Biomarker für Depression und Suizidalität geeignet ist“.

Antidepressiva wirken nicht immer

Langfristig will MHH-Professor Evgeni Ponimaskin vom Institut für Neurophysiologie eine Therapie auf Grundlage der nun entdeckten MikroRNAs entwickeln. „Damit Depressiven in Zukunft schneller und besser geholfen werden kann“, sagt der Neurophysiologe.

Bislang sei die Therapieresistenz ein großes Problem bei der Behandlung von Depressiven, berichtet Kai Kahl, Professor für Psychiatrie an der Medizinischen Hochschule Hannover: „Wir können derzeit nur ein Drittel unserer Patienten wirklich gut helfen.“ So zeigen Antidepressiva, die den Serotoninspiegel erhöhen, bei etwa 40 Prozent der Patienten gar keine Wirkung und haben oft schwere Nebenwirkungen.

Die Nebenwirkungen seien dabei für eine Vielzahl der Erkrankten ein erhebliches Problem und würden nicht selten zum Absetzen des Medikaments führen, so Kahl: „Die Bandbreite der Beschwerden ist lang und reicht von Müdigkeit, Antriebssteigerung, sexueller Dysfunktion, Magendarmproblemen bis zu starkem Schwitzen. Von derzeit 100 Antidepressiva, die es auf dem Markt gibt, ist nur eine Handvoll effektiv.“ Das hat weitreichende Folgen: Denn je länger eine Depression dauert, umso höher ist das Risiko, das sie einer chronisch wird. Medikamente können das Krankheitsbild mitunter sogar verstärken. Mit Blick auf die hohe Zahl der Suizidversuche kann das tödlich enden.

Von Britta Lüers