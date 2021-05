Hannover

Um den Impfstoff Astrazeneca hat es ein großes Durcheinander gegeben. Zunächst war er für Ältere nicht freigegeben. Dann traten schlimme Nebenwirkungen in sehr geringer Zahl bei jüngeren Frauen auf. Nun empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko), unter 60-Jährige nicht mehr mit dem Mittel zu impfen. Das gilt auch für die Zweitimpfung jüngerer Menschen, die bereits Astrazeneca erhalten haben.

Für Sören Hübner, OP-Pflegekraft im Henriettenstift, ist das nicht mehr nachvollziehbar. „Ich will auch die Zweitimpfung mit Astrazeneca“, sagt der 42-Jährige. Das Risiko einer „heterologen Impfung“ (also mit unterschiedlichen Vakzinen) könne deutlich höher sein als bei einer zweiten Astrazeneca-Immunisierung, befürchtet er.

Zweitimpfung mit Vakzin kein großes Risiko

Und der NP-Leser bekommt von prominenter Seite Unterstützung. MHH-Infektiologe Matthias Stoll meint: „Astrazeneca erwies sich in Kohortenstudien als ein wirksamerer Impfstoff als die mRNA-Vakzine, die aber ebenfalls hoch effektiv sind.“ Und Professor Stoll widerlegt einen Irrtum, der sich auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) findet. Dort heißt es, dass es noch keine Erkenntnisse über das Risiko einer zweiten Immunisierung mit Astrazeneca gebe.

Dazu Stoll: „Inzwischen liegen uns Daten aus Großbritannien vor. Bei 4,2 Millionen Zweitimpfungen mit diesem Vakzin gab es zwei Fälle von Hirnvenen-Thrombosen.“ Dieses Risiko sei also um den Faktor zehn niedriger als bei der ersten Impfung. Also spricht an sich nichts dagegen, Sören Hübner und andere Menschen ein zweites Mal mit dem britischen Vakzin zu immunisieren.

80.000 Menschen haben im Impfzentrum Astrazeneca erhalten

Doch – das deutsche Recht. Laut Erlass des Landes Niedersachsen sei eine Zweitimpfung mit Astrazeneca bei jüngeren Personen nicht mehr erlaubt, erklärt Regionssprecher Christoph Borschel. Diese Menschen werden dann mit Biontech oder Moderna geimpft, die sogenannten mRNA-Vakzine. An den Erlass des Landes sei die Region Hannover und somit das Impfzentrum gebunden.

Auf dem Messegelände wurden bislang fast 80.000 Menschen mit dem Vakzin aus England geimpft. Und nach Beratung und persönlicher Risikoabschätzung dürfen sich auch Menschen unter 60 Jahren mit diesem Vakzin impfen lassen. Nur nicht im Impfzentrum. Sören Hübner: „Bei meinem Hausarzt kann ich mich nicht impfen lassen, weil die Zweitimpfung dort erfolgen muss, wo ich zuerst geimpft wurde – im Impfzentrum.“ Willkommen in Absurdistan.

Impfung mit verschiedenen Vakzinen: Risiko unbekannt

Pflegekraft Hübner fühlt sich von den Bürokraten bevormundet. Und das könnte eventuell auch gefährlich werden. Denn das Robert-Koch-Institut (RKI) schreibt: „Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine erste Dosis Vaxzevria (Astrazeneca) erhalten haben, gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz zur Sicherheit und Wirksamkeit einer gemischten Impfserie.“

Niemand weiß also, welche Risiken und Nebenwirkungen die Menschen erwarten, die zuerst Astrazeneca und dann einen mRNA-Stoff in den Arm gespritzt bekommen. MHH-Arzt Stoll bestätigt, dass es zu gemischten Impfserien keine Daten oder Studien gibt. „Das ist ein völlig ungeprüftes Schema.“ Er kann die Pflicht zu einer heterologen Impfserie nicht nachvollziehen.

Zumindest trägt die Weigerung, Astrazenecca an jüngere Menschen zu verimpfen, nicht zu einer Verlangsamung der Immunisierungsgeschwindigkeit bei. Derzeit werden täglich etwa 6000 Personen auf dem Messegelände gespritzt, das ist fast an der Kapazitätsgrenze. Und es gebe genug Ältere, die das britische Vakzin bekommen können. „Die Bereitschaft, sich mit Astrazeneca impfen zu lassen, hat wieder zugenommen“, sagt der Regionssprecher.

Von Thomas Nagel