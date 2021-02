MHH-Professor Welte appelliert: Astrazeneca auch für Senioren zulassen

Hannover

Die Region Hannover hat eine Inzidenz von 109 (Zahl der Corona-Infizierten auf 100.000 Einwohner). Das ist deutlich über dem Landesdurchschnitt von 66. Eine Ursachenforschung.

Cora Hermenau, Gesundheitsdezernentin der Region Hannover, sagt, dass die hohe Zahl der Infizierten auch mit der Zahl der Tests zusammenhinge. Nach einer Corona-Welle Anfang Dezember habe man mehr getestet. So habe sich diese Zahl von November bis Januar von 7000 auf 12.000 pro Monat stark erhöht.

Wer viel testet, findet viele Infizierte

Tobias Welte, Direktor der MHH-Klinik für Pneumologie, bestätigt das. „Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Testhäufigkeit und Inzidenz.“ Er sieht aber noch andere Ursachen für die hohe Zahl der Infizierten. „Metropolregionen sind deutlich stärker betroffen als ländliche Gebiete.“ Das hänge mit der Mobilität der Menschen zusammen. So zum Beispiel, wenn sie zur Arbeit in die Stadt fahren und sich dort mit dem tückischen Virus ansteckten.

Und dann das Klima: „Der starke Wintereinbruch hat den Norden und den Osten Deutschlands stark benachteiligt“, sagt der MHH-Professor. Bei kaltem Wetter breitet sich das Coronavirus nun mal besser aus. Und das arktische Wetter Mitte Februar hatte auch auf andere Art und Weise seine Auswirkungen, meint Welte. Während der Kälteperiode sei kaum jemand zum Test gegangen. Aus diesem Grund seien die hohen Infektionszahlen danach ein statistischer Ausreißer.

Impfungen zeigen bereits positive Effekte

In der Region Hannover hat sich fast jeder zweite Covid-19-Infizierte mit der britischen Mutante B.1.1.7. angesteckt. Könnte das vielleicht die hohen Zahlen erklären? Der Lungenfacharzt zieht die Schulter hoch: „Ob und welche Auswirkungen die Mutation auf das Infektionsgeschehen hat, kann man überhaupt nicht sagen. Dazu gibt es keine zuverlässigen Daten.“

Aber er beobachtet trotz der geringen Impfquote und abseits der hohen Inzidenz schon erste positive Auswirkungen. „Die Zahl der schwer kranken Patienten auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern geht kontinuierlich zurück.“ Die Region hat in 100 Prozent der Alten- und Pflegeheime bereits einmal die Senioren geimpft; in 80 Prozent der Einrichtungen sind die Vakzine bereits ein zweites Mal gespritzt worden.

Weltes Appell an die Bürger: „Alle Impfstoffe wirken sehr gut. Der Nutzen einer Immunisierung überwiegt bei weitem das Risiko.“ Der MHH-Professor appelliert auch an die Ständige Impfkommission (Stiko): „Nach den Daten aus Schottland wirkt der Impfstoff von Astrazeneca auch bei Älteren. Ich hoffe, dass die Stiko ihre Meinung schnell ändert.“ In Deutschland ist der Impfstoff im Gegensatz zu anderen Ländern nur für unter 65-Jährige zugelassen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Nagel