MHH-Professor Welte: „Impfstoff gegen Corona frühestens in einem Jahr“

In Sachen Corona überschlagen sich die Wissenschaftler täglich mit neuen Erkenntnissen. Jedes Studienergebnis zieht Kritik nach sich. Rede und Gegenrede. Das ist dem Umstand geschuldet, dass über die neue Krankheit viel zu wenig bekannt ist.

Professor Tobias Welte, Lungenfacharzt und MHH-Vizepräsident, warnt davor, allzu schnell auf einen Impfstoff gegen Covid-19 zu hoffen. „Das wird frühestens in einem Jahr der Fall sein – mit einer Wahrscheinlichkeit von weit unter 50 Prozent“, sagte er dem Niedersächsischen Ärzteblatt in der Juni-Ausgabe.

Patienten Opfer einer Übermedikation ?

Diese Annahme hat einen plausiblen Grund. Da 90 Prozent aller Corona-Fälle mehr oder weniger harmlos verliefen, bräuchte man einen sehr sicheren Impfstoff. Ein Serum mit Schädigungspotenzial sei bei einer solchen Krankheit nicht gerechtfertigt. Anders wäre das bei einer tödlichen Erkrankung.

Bei den Berichten über Herzschäden nach einer Corona-Erkrankung mahnt Professor Welte zur Vorsicht. In China und Italien seien Patienten mit bis zu zehn potenziell wirksamen Medikamenten behandelt worden – auf experimenteller Basis. „Aber es gibt keine Medizin, die nur nützt – alle haben Nebenwirkungen. Sind Herzschäden also eine Wirkung der Übermedikation oder liegt es doch am Virus? „Ich schätze die Wahrscheinlichkeit fifty-fifty“, so Welte.

Gerinnungshemmende Therapie erfolgreich

Mittlerweile ist bekannt, dass das Corona-Virus die Blutgefäße schädigt. Die Folge ist eine Blutgerinnung. So seien in den USA viele Menschen in den USA an einer Durchblutungsstörung im Darmbereich gestorben. In Italien sei dieses Phänomen als erstes beobachtet worden. „Wir haben dann in den deutschen Top-Zentren angefangen, die Patienten gerinnungshemmend zu behandeln“, sagt der Lungenfacharzt.

Obwohl in der MHH sehr viele schwer kranke Covid-19-Patienten lagen, habe es eine außerordentliche niedrige Sterberate gegeben. Die gerinnungshemmende Behandlung habe sicher dazu beigetragen, sagte Welte dem Ärzteblatt.

Nach der ersten Welle der Pandemie zieht Welte eine durchwachsene Zwischenbilanz. Corona ist eine neue Erkrankung, über die man noch nicht so viel wisse. Die Öffentlichkeit hatte Probleme das zu akzeptieren. „In den täglichen Nachrichtensendungen hatte ich den Eindruck, es wurde vielfach ein Wissen vorgeschützt, das es so nicht gab“, meint der MHH-Professor. Das habe der Sache nicht genutzt.

Von Thomas Nagel