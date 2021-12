Hannover

Sich zwei Mal gegen das Coronavirus impfen zu lassen, das reicht nicht. Zu diesem Ergebnis kommt MHH-Professor und Immunologe Georg Behrens. In einer großen Studie mit Kollegen der Uni-Kliniken Göttingen, Erlangen-Nürnberg, dem Primatenzentrum in Göttingen und dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat er Folgendes festgestellt: „Wir sind uns alle einig, dass Omikron die Immunantwort des Körpers besser unterläuft als vorherige Varianten des Corona-Erregers.“

Das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen schreibt in einer Presseerklärung: „Auch Antikörper nach zweifacher Biontech/Pfizer-Impfung wiesen gegen eine Omikron-Variante eine deutlich verringerte Wirksamkeit auf.“ Ein besserer Schutz sei nach einer dreifachen Immunisierung mit Biontech/Pfizer oder nach einer Kreuzimpfung mit Astrazeneca und Biontech zu beobachten. Sie könnten gut gegen die neue Mutation schützen.

Genesene haben keinen Schutz vor Omikrom

Ein weiteres Ergebnis: Die Antikörper von Genesenen hemmen die Omikron-Variante kaum. Das ist insofern bedrohlich, weil die deutschen Wissenschaftler davon ausgehen, dass die neue Corona-Mutation „schon bald global dominieren“ werde.

„Unsere Zellkulturstudien legen nahe, dass die meisten gegenwärtig für die Covid-19-Therapie verfügbaren Antikörper gegen Omikron wirkungslos sein werden“, heißt es in der Presseerklärung. Das deckt sich mit einem Ergebnis einer Hongkong-Studie. Dort ergab eine Biontech/Pfizer-Immunisierung auch nur einen herabgesetzten Schutz gegen diese Variante. Und der Protein-Impftstoff Coronavac erwies sich als wirkungslos gegen Omikron.

Was bedeutet das für den künftigen Schutz vor dem mutationsfreudigen Virus? „Wir brauchen eine langfristige Idee, um neuen Impfstoff zu entwickeln“, sagt MHH-Professor Behrens. Als Erstes empfehlen die Forscher das Boostern. Trotzdem stellten die Wissenschaftler fest: „Auch eine Anpassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes sollte erwogen werden.“

Von Thomas Nagel