MHH-Polizeischutz: Aus dem Arsenal der Absurditäten

Hannover

Wer in Deutschland als Polizist sein Geld verdient, dürfte häufig an der Qualität seiner Berufswahl zweifeln. Wenn es zum Beispiel mal wieder darum geht, marodierende Fußballchaoten zu domptieren oder politisch bewegte Extremisten voneinander abzuhalten. Ziemlich einmalig im polizeilichen Arsenal der Absurditäten dürfte die Bewachung eines schwerkriminellen Mafioso sein, wie sie derzeit in der MHH stattfindet. Der Mann aus Montenegro lässt in Hannovers Hochschule seine multiplen Schusswunden behandeln. Staatsdiener gewährleisten den sicheren Heilungsprozess. Und der brave Bürger zahlt.

Bund der Steuerzahler Kostenaufteilung

Ja, haben die da oben denn den Schuss nicht gehört? Die Frage darf zumindest gestellt werden. Und der in solchen Fällen besonders engagierte Bund der Steuerzahler hat auch eine Antwort parat: Die kostenintensive Bewachung des „Privatpatienten“ ist der Staatskasse nicht anzulasten. Genau.

Leider krankt es an alternativen Finanzierungsmodellen. Die MHH scheidet als Kostenträger wegen chronischen Geldmangels aus. Und der Vorschlag, man möge die Rechnung doch bitte dem Mafia-Clan in Montenegro zustellen, dürfte auch nicht leicht zu realisieren sein. Jedenfalls nicht ohne ausreichend Sicherheitspersonal.

Rechtsstaat treibt bizarre Blüten

Bleibt am Ende die Erkenntnis, dass der Rechtsstaat bisweilen bizarre Blüten treibt. Aber das ahnen unsere Polizisten ja schon länger.

Von Bodo Krüger