Hannover

Eigentlich hätten längst die ersten Baukräne stehen soll. Doch der Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) geht nicht so schnell voran wie geplant. Und jetzt muss auch noch der Architekt seinen Posten räumen. Was ist da los? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um den Neubau der MHH.

Warum muss es überhaupt ein Neubau sein?

Die MHH-Gebäude sind größtenteils in die Jahre gekommen. Zentrale Gebäudeabschnitte sind so marode, dass sie auf einem internen Plan der MHH knallrot markiert sind: 100 Prozent Sanierungsbedarf. Selbst das Zentrum der MHH mit dem Zentralklinikum, dem Bettenhaus, den Polikliniken und der Ladenpassage sind baufällig, Experten haben hier einen Sanierungsbedarf von mehr als 50 Prozent festgestellt. Der Brandschutz genügt schon längst nicht mehr modernen Ansprüchen. Zudem wurde Asbest verbaut. Die vorhandenen Räume genügen sowohl vom Schnitt als auch von der Größe bei weitem nicht den Anforderungen an einen zeitgemäßen Klinikbetrieb. Sie müssten komplett entkernt werden, selbst dann könnte jedoch keine moderne Klinik entstehen. Die meisten Klinikbauten entstanden Ende der Sechziger- und Anfang der Siebzigerjahre.

Das Bettenhaus ist stark sanierungsbedürftig. Quelle: Tim Schaarschmidt

Warum wird am Stadtfelddamm gebaut – und nicht auf dem MHH-Campus?

Über den Ort für den Neubau der MHH wurde monatelang gerungen. Alternativ hätte auch auf einer Fläche direkt vor der Notaufnahme und dem Haupteingang gebaut werden können, auf der derzeit die Autos der Besucher auf zwei Ebenen parken. Das hätte den Vorteil, dass der bisherige MHH-Stadtbahnanschluss weiter genutzt werden könnte. Großer Nachteil: Der Baulärm und der Staub würden den laufenden Klinikbetrieb erheblich beeinträchtigen können. Auf der freien Fläche am Stadtfelddamm kann wesentlich einfacher gebaut werden.

Wer ist für den MHH-Neubau zuständig?

Das ist kompliziert. Beim MHH-Neubau wollen viele mitreden und mitentscheiden: das Präsidium der MHH, die Chefärzte der einzelnen Kliniken, die für ihr Fachgebiet das Beste herausholen wollen, und natürlich das niedersächsische Wissenschaftsministerium. Für das Ministerium sind der Neubau in Hannover und der Teilneubau der Uniklinik in Göttingen die mit Abstand größten Projekte. Hinzu kommt: Über allem schwebt die Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN). Sie ist für den Bau der beiden Unikliniken in Hannover und Göttingen verantwortlich. Dafür stehen aus einem Sondervermögen des Landes insgesamt rund 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. Die DBNH und die MHH sind an der Hochschulmedizin Bau- und Gebäudemanagement Hannover GmbH (HBG) beteiligt, deren Aufgabe die Sanierung und Errichtung von Gebäuden der MHH ist.

Welche Rolle hatte der jetzt gekündigte Architekt Andreas Fischer?

Fischer saß im Präsidium der MHH und war Geschäftsführer der HBG. Er war also für die Sanierung des Altbestands und den Neubau zuständig. Der 49-jährige Architekt verfügt über große Erfahrungen bei der Bauplanung und Umsetzung von Großkliniken. Dazu gehören unter anderem der Neubau des Klinikums West am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sowie die Generalsanierung und der Neubau des OP-Zentrums und der Zentralen Notaufnahme an der Charité in Berlin.

Woran ist Fischer gescheitert?

„Wir hatten ein gemeinsames Ziel, haben aber keinen gemeinsamen Weg gefunden“, sagt der Geschäftsführer der Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN), Burkhard Landré, zur gescheiterten Zusammenarbeit mit Fischer. Zu Details wollte er sich nicht äußern. Landré sagte lediglich, dass öffentliche Bauten unter anderem wegen der Pflichten zu Ausschreibungen und Einhaltung von Fristen besondere Voraussetzungen hätten. Aus Fischers Umfeld ist zu hören, das ganze Projekt sei ihm zu langsam vorangegangen.

Im März vergangenen Jahres informierten Wissenschaftsminister Björn Thümler (Zweiter von rechts) und das Präsidium der Medizinischen Hochschule Hannover unter anderem über den Neubau: Vizepräsidentin Martina Saurin (von links), Vizepräsident Andreas Fischer, Präsident Prof. Michael Manns und Vizepräsident Prof. Frank Lammert. Quelle: Rainer Dröse

Wird die Kündigung zu Verzögerungen beim Bau führen?

Der oberste Bauherr, DBHN-Geschäftsführer Burkhard Landré, antwortet auf die Frage mit einem deutlichen Nein. Die Planungen liefen ganz normal weiter. Es gebe mit den verbleibenden Mitgliedern des MHH-Präsidiums auch in Detailfragen eine große Übereinstimmung. Ob die Stelle eines Architekten im MHH-Präsidium und an der Spitze der HBG neu ausgeschrieben wird, steht noch nicht fest.

Gibt es schon Baupläne oder Zeichnungen?

Nein, dafür ist es zu früh. Derzeit werde der räumliche Bedarf ermittelt, erläutert der Geschäftsführer der DBHN, Landré.

Derzeit wird die Fläche am Stadtfelddamm vorbereitet. Es muss dort aber noch nach Fliegerbomben gesucht werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wann soll die neue MHH in Betrieb gehen?

Die Termine ändern sich immer wieder. Beispielsweise hat vor einem Jahr der für die MHH zuständige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) das Jahr 2030 als Datum für die Inbetriebnahme genannt, zuvor war auch schon die Jahreszahl 2025 gefallen, in dem erste Bauten stehen sollten. Das Präsidium der MHH nannte am Donnerstag als Termin für die Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts das Jahr 2031.

Wie weit sind die Planungen für einen Stadtbahnanschluss der MHH?

Streitpunkt ist die Finanzierung. Das Projekt, ein Abzweig der Stadtbahn von der vorhandenen Strecke in der Podbielskistraße, würde nach den derzeitigen Berechnungen 85 Millionen Euro kosten. Für die Finanzierung des Streckenbaus ist die Region Hannover zuständig. Eine solche Summe könne man aber nicht aufbringen, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Er hatte die bisherigen Planungen kritisiert, weil ein Stadtbahnanschluss beim Neubauprojekt nicht von Anfang an mitgedacht worden sei. Und das Land hatte wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit der Strecke keine Aussichten auf Zuschüsse vom Bund oder vom Land gemacht. Hier gab es in den vergangenen Tagen jedoch Bewegung. Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat jetzt angekündigt, den Stadtbahnanschluss tatkräftig unterstützen zu wollen. Und er machte deutlich, dass es bei dem Projekt nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern auch um die Klimafreundlichkeit gehe.

Das neu gebaute MHH-Laborgebäude stand wegen Fehlplanungen jahrelang still. Quelle: Jan Philipp Eberstein

Sind Bauprojekte in der MHH immer gut gelaufen?

Nein. Berühmtes Negativbeispiel ist das zentrale Laborgebäude, gebaut im Jahr 2014. Es stand nach der Fertigstellung aufgrund von Fehlplanungen mehrere Jahre lang leer. Grund dafür war unter anderem eine falsche Berechnung für die Notstromaggregate, die Kapazität war zu gering bemessen worden. Gebaut hatte das Laborgebäude das staatliche Baumanagement des Landes.

Von Mathias Klein